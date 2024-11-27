Λάμι: Θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τον Νετανιάχου παρά το ένταλμα του ΔΠΔ

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέβιντ Λάμι δήλωσε σήμερα ότι θα εξακολουθήσει να συνομιλεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου παρά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού για καταγγελλόμενα εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

Μιλώντας στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του κοινοβουλίου, ο Λάμι διευκρίνισε ότι θα συμμορφωνόταν με το αίτημα του ΔΠΔ για σύλληψη του Νετανιάχου εφόσον επισκεπτόταν τη Βρετανία, εξηγώντας πως δεν μπορεί να αγνοήσει την εντολή.

Ωστόσο, τόνισε πως θα εξακολουθήσει να συνομιλεί με τον Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους της ισραηλινής κυβέρνησης για ζητήματα όπως η προσπάθεια για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και η αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα. «Πιστεύω πως είναι σημαντικά ζητήματα», εξήγησε, που απαιτούν επαφές σε κυβερνητικό επίπεδο. «Δεν μπορώ να διανοηθώ συνθήκες υπό τις οποίες δεν θα συνομιλούσα με τους εκλεγμένους εκπροσώπους της ισραηλινής κυβέρνησης», συμπλήρωσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς και του επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς Ιμπραχίμ αλ Μάσρι (ευρύτερα γνωστού με το ψευδώνυμο Μοχάμεντ Ντέιφ) για καταγγελλόμενα εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ καταδίκασε την απόφαση του ΔΠΔ, χαρακτηρίζοντάς τη «επαίσχυντη» και «παράλογη», προαναγγέλλοντας ότι θα ασκήσει έφεση.

Ο Ντέιβιντ Λάμι είπε ότι είναι υποχρεωμένος να διαβιβάσει το ένταλμα σύλληψης στη βρετανική δικαιοσύνη. «Θα το διαβιβάσω σε δικαστήρια και εκείνα θα λάβουν την απόφαση», ανέφερε.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας εκτίμησε σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ, πως ο Νετανιάχου «χαίρει ασυλίας» αφού το Ισραήλ δεν είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

