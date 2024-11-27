Ισραήλ: Κατέρριψε drone που μετέφερε όπλα από την Αίγυπτο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν drone που μετέφερε όπλα από την Αίγυπτο.

Σε δύο ξεχωριστά περιστατικά τον Οκτώβριο, οι IDF είχαν επίσης ενημερώσει για καταρρίψεις drones που μετέφεραν όπλα από το αιγυπτιακό έδαφος.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν έλαβε απάντηση από τις αιγυπτιακές αρχές σε αίτημά του για σχολιασμό.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μαχητές της Χαμάς χρησιμοποιούσαν σήραγγες για να μεταφέρουν όπλα από την Αίγυπτο.

Ωστόσο, η Αίγυπτος υπογραμμίζει πως εδώ και χρόνια έχει καταστρέψει δίκτυα σηράγγων που οδηγούσαν στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ δημιούργησε ζώνη ασφαλείας και ενίσχυσε τον φράχτη στα σύνορα προκειμένου να αποτρέψει τη δράση λαθρεμπόρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

