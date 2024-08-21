«Γκάζι» θέλει να πατήσει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των καταστροφών που άφησε στο πέρασμά της η μεγάλη φωτιά που έπληξε τη βορειανατολική Αττική.

Όπως επισήμανε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πεντέλη κατά τη συνάντηση με «γαλάζιους» δημάρχους, στοίχημα αποτελούν τόσο η διαχείριση των δασών με τους καθαρισμούς οικοπέδων, όσο και αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στην περιοχή.

Ειδικότερα, παρουσιάσθηκαν τα μέτρα κρατικής αρωγής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 11ης Αυγούστου και σχέδιο 10 σημείων για την επόμενη μέρα. Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση έχουν βάλει πλώρη να τρέξουν πολύ γρήγορα οι αναδασώσεις και τα έργα αποκατάστασης, για να αποφευχθούν προβλήματα με τις βροχοπτώσεις του ερχόμενου φθινοπώρου, αλλά και να υπάρξει ένας πιο ολοκληρωμένος σχεδιασμός.

Δεδομένου, μάλιστα, ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πλησιάζει, το κυβερνητικό στρατόπεδο θέλει να παρουσιάσει μια εικόνα με όσο το δυνατόν μικρότερες φθορές και χωρίς ενεργά «μέτωπα» οργής και αγανάκτησης από μερίδα του κόσμου.

Υπενθυμίζεται πως χθες την ώρα που γινόταν η σύσκεψη έξω από το παλαιό δημαρχείο Πεντέλης, συγκεντρωμένοι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Μητσοτάκης: Μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ γρήγορα τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τη φωτιά

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός χθες Τρίτη από την Πεντέλη:

«Η Ελληνική Πολιτεία έχει πια στη διάθεσή της ένα πλαίσιο κρατικής αρωγής το οποίο είναι δοκιμασμένο και το οποίο η απαίτηση μας είναι να τρέξει πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε χειριστεί και άλλες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών με πολλαπλάσιους δικαιούχους».

Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στα ζητήματα της αποκατάστασης, της κάλυψης των ζημιών που αφορούν τις περιουσίες των πολιτών που επλήγησαν, και είπε ότι κάθε περιουσία η οποία χάνεται είναι μια τραγωδία για τον ιδιοκτήτη. Επισήμανε ότι το κράτος έχει την δυνατότητα, μέσα από το πλαίσιο το οποίο έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση «πολύ γρήγορα να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται να ξαναπατήσουν στα πόδια τους, είτε μιλάμε για κατοικίες, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις».

Προσέθεσε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα δοκιμασμένο πρόγραμμα, «το οποίο στους αριθμούς που έχουμε να διαχειριστούμε μπορεί και πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των πυρκαγιών και είπε ότι η κυβέρνηση εκπονεί σχέδιο για αντιπλημμυρική θωράκιση, ενώ ευχαρίστησε για άλλη μια φορά όλους όσοι βρέθηκαν στο πεδίο, τα στελέχη του κρατικού, τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, και τους εθελοντές.

Υπογράμμισε επίσης ότι φέτος αντιμετωπίστηκαν σχεδόν 4.000 πυρκαγιές, και πάρα πολλές από αυτές ήταν στην Αττική.

«Αυτή ήταν, δυστυχώς, η μόνη φωτιά η οποία ξέφυγε, παρά το γεγονός ότι και σε αυτή τη φωτιά υιοθετήθηκε το σωστό, όπως απεδείχθη σε πάρα πολλές άλλες φωτιές, δόγμα της πολύ γρήγορης πρώτης προσβολής», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο κ.Μητσοτάκης είπε επίσης ότι στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου θα γίνει ένας συνολικό απολογισμός στη Βουλή για το τι πήγε καλά και τι όχι, ενώ εξήρε τον ρόλο της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

«Η τεχνολογία μάς έχει βοηθήσει πολύ. Δεν υπάρχει πια καμία σχέση ως προς την ταχύτητα με την οποία βλέπουμε τις φωτιές σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν. Και αυτό, ναι, θέλει έναν συνδυασμό drones, καμερών, αλλά δημιουργούμε ήδη μία τεχνολογική υποδομή η οποία μας επιτρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα τις φωτιές και να υιοθετούμε φυσικά το δόγμα της πρώτης προσβολής με πολύ πιο επιθετικό τρόπο από ό,τι το έχουμε κάνει» είπε ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και στα ζητήματα του συντονισμού και μεταξύ του Υπουργείου, της Πυροσβεστικής, των Δήμων, της Περιφέρειας, και των Δασαρχείων.

«Δεν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα στο παρελθόν. Νομίζω ότι κάποιοι είστε παλαιότεροι εμού, έχετε διαχειριστεί και άλλες φωτιές. Έχουμε κάνει βήματα προόδου σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε» είπε.

Επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου - Λυκείου Νέας Πεντέλης, όπου τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και η Δήμαρχος Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών στο γυμναστήριο, τις οποίες θα εκτελέσει ιδία δαπάνη η εταιρεία ΤΕΡΝΑ.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός μετέβη στην Ιερά Μονή Πεντέλης, όπου έγινε δεκτός από τον ηγούμενο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια για τα ευρήματα όσον αφορά τον τρόπο εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος και εθελοντές πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο, τους οποίους ευχαρίστησε για το έργο τους.

Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου τον υποδέχτηκαν ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μανώλης Πλειώνης, ο Αντιπρόεδρος Σπύρος Βασιλάκος και ο Διευθυντής Υποστήριξης Ερευνών Θανάσης Μαρούσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τα μέτρα πυροπροστασίας που είχε λάβει το Αστεροσκοπείο, προβαίνοντας σε τακτικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και εγκαθιστώντας μηχανισμούς πυρόσβεσης.

Πηγή: skai.gr

