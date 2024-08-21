Μάχη για τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Παρά τη θερινή ραστώνη οι κομματικοί μηχανισμοί παρέμειναν σε εγρήγορση. Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου και τα αποτελέσματα τους ήταν αποτρεπτικά στο να επιτρέψουν πολυήμερες διακοπές, καθώς για τους τρεις «μεγάλους» οι κάλπες ανέδειξαν τις αδυναμίες τους.

Διορθωτικές τάσεις προς τα πάνω δεν φαίνεται να καταγράφει κανείς μέχρι στιγμή. Για τη Νέα Δημοκρατία το 28% ήταν ένα ηχηρό «καμπανάκι» για τη συσπείρωση της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα μεγάλο περιθώριο τριών ετών για να «μαζέψει» τις δυνάμεις του, ωστόσο τα πολλαπλά προβλήματα της καθημερινότητας πιέζουν τη γαλάζια παράταξη.

Για αυτό άλλωστε και πολλοί υπουργοί δεν εγκατέλειψαν το κλεινόν άστυ παρά μόνο για ελάχιστες ημέρες έως τώρα. Η ΔΕΘ αποτελεί, περισσότερο από ποτέ, τον πρώτο και πιο σημαντικό σταθμό πριν το ξεκίνημα της νέας πολιτικής χρονιάς. Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να παραμένει ανοιχτή, ασφαλές πλάνο δεν μπορεί να φτιαχτεί κυρίως για το μέτωπο της ακρίβειας.

Την ίδια ώρα εκκρεμούν τα 279 έργα που πρέπει να τρέξουν και οι 221 μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο. Η υγεία βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, καθώς οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης είναι πολλές και τα παράπονα των πολιτών είναι αρκετά και σε ορισμένες περιπτώσεις τα «ντεσιμπέλ» που βγαίνουν είναι υψηλά. Ένας από τους βασικούς στόχους που υπολογίζεται πως θα δώσει «πόντους» στην πλειοψηφία είναι η περαιτέρω μείωση της ανεργίας, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων προγραμμάτων τόνωσης και αύξησης της απασχόλησης. Το καλοκαιρινό πρόβλημα που ανέκυψε και προκάλεσε επιπλέον «πονοκέφαλο» στο Μαξίμου είναι η λειψυδρία με την ανάγκη λήψης διαρθρωτικών μέτρων να είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Γιατί αγωνιούν τα κομματικά επιτελεία;

Η μάχη των εντυπώσεων θα κερδηθεί ή θα χαθεί από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας τον Σεπτέμβριο, κυρίως μετά την άνοδο των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα πιο σύνθετα τα πράγματα. Στην Κουμουνδούρου έχουν πέσει σε μια διαρκή περιδίνηση με την εσωστρέφεια να μην αφήνει το κόμμα.

Η εσωκομματική αντιπολίτευση έχει «οπλίσει», ο Παύλος Πολάκης έχει «απασφαλίσει», για την έδρα του Όθωνα Ηλιόπουλου οι τόνοι έχουν ανέβει και πολλές φυγόκεντρες δυνάμεις εμφανίζονται μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Παράλληλα, η απειλή της διαγραφής του Χρήστου Σπίρτζη περιπλέκει ακόμα πιο πολύ τα πράγματα. Ο Στέφανος Κασσελάκης αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να αναπτύξει το πρόγραμμα του κόμματος και να επιχειρήσει να παρουσιάσει τον ΣΥΡΙΖΑ ως εν δυνάμει κυβέρνηση. Δεν θα είναι μια εύκολη αποστολή, καθώς ενόψει του καταστατικού συνεδρίου του Οκτωβρίου, οι πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό του είναι πολλές.

Ο πρόεδρος του κόμματος γνωρίζει καλά πως αν στα τέλη Σεπτεμβρίου το δημοσκοπικό «κοντέρ» για το κόμμα κατέβει κάτω από το 14,9% των ευρωεκλογών ή απλώς συντηρηθεί σε αυτή τη ζώνη, το συνέδριο δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση για εκείνον. Τα ντεσιμπέλ έχουν ανέβηκαν πολύ χθες με την κυβέρνηση για την υπόθεση της πισίνας που διατηρεί στις Σπέτσες.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη το ζητούμενο είναι να πάει στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ έχοντας βελτιώσει τις καλοκαιρινές επιδόσεις (12,79%). Δεν είναι απλό, καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη οι τόνοι μεταξύ των υποψηφίων αναμένεται να ανέβουν κατακόρυφα το επόμενο διάστημα.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η προσέλευση στις «πράσινες κάλπες». Οι υποψήφιοι αρχηγοί έχουν βασικό μέλημα να αναδείξουν πως μπορούν να επαναφέρουν το κίνημα σε τροχιά εξουσίας και να ξεπεράσει σύντομα και καθαρά τον ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκοπικό επίπεδο. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους κεντρώους πολίτες πρέπει να αποκατασταθούν και αυτό έχει αποδειχτεί πως δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.

