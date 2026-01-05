Για «παρωχημένα συστήματα» της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερθείς στο πρόβλημα με τις συχνότητες που οδήγησε στο blackout στο FIR Αθηνών.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Action 24, «τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζει και ο κ. Δήμας, αυτά παρέλαβε τον Μάρτιο ο υπουργός ο Χρίστος Δήμας», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για υποδομές που έπρεπε να έχουν εγκατασταθεί εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν σε 9 μήνες, διευκρινίζοντας ωστόσο πως έχουν ήδη δρομολογηθεί οι αναγκαίες διαδικασίες ώστε να προχωρήσει το σχετικό έργο αναβάθμισης.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ακόμη ότι οι συχνότητες που χρησιμοποιούν τα κρίσιμα τηλεπικοινωνιακά συστήματα παρουσίασαν ταυτόχρονη πτώση σε εύρος και μορφή που δεν έχει καταγραφεί ξανά. Όπως ανέφερε, τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν άμεσα, οι αρμόδιοι μηχανισμοί ενεργοποιήθηκαν χωρίς καθυστέρηση και το ζήτημα πλέον έχει αποκατασταθεί.

Πηγή: skai.gr

