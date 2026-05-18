Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά σε 30 εκλογικά τμήματα, με τη συμμετοχή 1.683 μελών. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 1.679, ενώ καταγράφηκαν 4 λευκά ή άκυρα

Νέα Δημοκρατία

Αργά το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή να προχωρά στην επικύρωση των αποτελεσμάτων. 

Ο Γιάννης Πολιτόπουλος αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς στις αρχαιρεσίες της Νέας Δημοκρατίας για τη νέα Πολιτική Επιτροπή. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε με περισσότερους από 700 σταυρούς, η Όλγα Βησσαράκη. Ακολούθησαν ο Μπάμπης Σιάτρας και ο Αλέκος Κόκκαλης, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Άγις Δίγκας.

Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά σε 30 εκλογικά τμήματα, με τη συμμετοχή 1.683 μελών. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 1.679, ενώ καταγράφηκαν 4 λευκά ή άκυρα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

  1. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 714 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  2. ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ 702 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  3. ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 694 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 690 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  5. ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 681 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  6. ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 673 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  7. ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 669 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  8. ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 662 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  9. ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 658 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  10. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) 655 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  11. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 649 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  12. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 640 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  13. ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 625 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  14. ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ 611 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  15. ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 597 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  16. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 590 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  17. ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 557 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  18. ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 510 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  19. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 504 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  20. ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 501 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  21. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ) 487 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  22. ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 424 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  23. ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 413 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  24. ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 396 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  25. ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 395 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  26. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 392 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  27. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 386 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  28. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 378 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  29. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 351 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  30. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) 348 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  31. ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 340 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  32. ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 339 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  33. ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 315 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  34. ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 314 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  35. ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ 307 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  36. ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 299 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  37. ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 291 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  38. ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 287 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  39. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ 279 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  40. ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 278 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  41. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 277 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  42. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 260 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  43. ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 259 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  44. ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 257 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  45. ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 254 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  46. ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 251 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  47. ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 250 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  48. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 248 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  49. ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 244 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  50. ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 242 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  51. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 242 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  52. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 236 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  53. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ЛΕΩΝΙΔΑΣ 228 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  54. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 227 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  55. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 223 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  56. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 222 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  57. ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 221 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  58. ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 221 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  59. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  60. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 218 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  61. ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 217 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  62. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 217 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  63. ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 214 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  64. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 208 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  65. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 205 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  66. ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 205 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  67. ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 204 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  68. ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 202 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  69. ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 201 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  70. ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 197 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  71. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 197 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  72. ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  73. ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  74. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  75. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 194 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  76. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 191 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  77. ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 189 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  78. ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 188 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  79. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 186 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  80. ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  81. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  82. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  83. ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  84. ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  85. ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 179 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  86. ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 179 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  87. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  88. ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  89. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 177 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  90. ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  91. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  92. ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  93. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  94. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  95. ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 173 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  96. ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  97. ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 170 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  98. ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 169 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  99. ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  100. ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 168 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  101. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 167 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  102. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 167 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  103. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 165 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  104. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 164 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  105. ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 163 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  106. ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 162 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  107. ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 162 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  108. ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 159 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  109. ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 156 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  110. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  111. ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 155 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  112. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 154 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  113. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 152 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  114. ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 151 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  115. ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 151 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  116. ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 150 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  117. ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 149 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  118. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 149 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  119. ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 146 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  120. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 145 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  121. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 142 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  122. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 142 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  123. ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 140 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  124. ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 139 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  125. ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 136 ΕΚΛΕΓΕVAL
  126. ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ) 135 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  127. ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 134 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  128. ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 133 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  129. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 131 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  130. ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  131. ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 128
  132. ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 128 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  133. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 127 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  134. ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 126 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  135. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126
  136. ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 125
  137. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 124
  138. ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 121
  139. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 121
  140. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 120
  141. ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 119 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  142. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 117
  143. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 115 ΝΑΙ
  144. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) 114
  145. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 111
  146. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 110 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  147. ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 110 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  148. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109
  149. ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 108 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  150. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) 107 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  151. ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 106 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  152. ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105
  153. ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105
  154. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 103 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  155. ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 102
  156. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 101 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  157. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 99 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  158. ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99
  159. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 98 ΝΑΙ
  160. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 97 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  161. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97
  162. ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96
  163. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 95 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  164. ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95
  165. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 95
  166. ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 91 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  167. ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 91
  168. ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 91
  169. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 90
  170. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 89 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  171. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 88 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  172. ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87
  173. ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 86 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  174. ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 86
  175. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 85
  176. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 83
  177. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ 80
  178. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 78
  179. ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 76
  180. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ 74
  181. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) 73
  182. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73
  183. ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72
  184. ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 69
  185. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ 66
  186. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 66
  187. ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 64
  188. ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 62
  189. ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62
  190. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 61
  191. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 61
  192. ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 60
  193. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59
  194. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) 58
  195. ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58
  196. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 58
  197. ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 57
  198. ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55
  199. ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 48
  200. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45
  201. ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 44
  202. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 43
  203. ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 43
  204. ΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 42
  205. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 41
  206. ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 38
  207. ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 37
  208. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 35
  209. ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35
  210. ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 33
  211. ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31
  212. ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 29
  213. ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
  214. ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 24
Πηγή: skai.gr

TAGS: Νέα Δημοκρατία 16ο συνέδριο ΝΔ
