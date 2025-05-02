Κυρανάκης: Δεν είναι δουλειά μας να πούμε στην Hellenic Train τι θα κάνει με τον Γεννηδούνια

Συνέντευξη εφ’ όλη της ύλης παραχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στην ΕΡΤ το πρωί της Παρασκευής (2/5).

Ερωτηθείς για την κατάσταση στα τρένα τόνισε πως «το καλοκαίρι του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η ασφαλής γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη» αφού τότε πλέον «θα έχουμε όλα τα συστήματα που χρειαζόμαστε». Ενώ σε άλλο σημείο τόνισε πως «σε τρεις μήνες στο railway.gov.gr θα βλέπουμε όλα τα τρένα» και παράλληλα έκανε λόγο για περιπολίες με drone στα τρένα.

Επιπλέον, αναφορικά με την απόλυση του Κ. Γεννηδούνια σημείωσε πως «η Hellenic Train είναι ιδιωτική επιχείρηση. Μπορεί να προσλαμβάνει και να απολύει κατά το δοκούν», και πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως «δεν είμαστε εργατοπατέρες, δεν είναι δουλειά μας να πούμε στην Hellenic Train τι θα κάνει με τον Γεννηδούνια».

Επιπλέον, ερωτηθείς για το μέλλον του ΕΟΔΑΣΑΑΜ τόνισε πως ο πρόεδρος του θα αντικατασταθεί.

Κλείνοντας, απάντησε για την πρόσφατη επίθεση στη Νομική σχολή και τόνισε πως «οι Πρυτάνεις θα πρέπει να δεχτούν την πρόταση για ελεγχόμενη είσοδο, ώστε να μπαίνουν μόνον οι φοιτητές και όχι οι διάφοροι τραμπούκοι».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Κ. Κυρανάκη

Για τα επεισόδια στα Πανεπιστήμια

Είναι πολύ δυσάρεστο όλο αυτό το οποίο συνέβαινε και συνεχίζει να συμβαίνει, με μικρότερη ένταση βέβαια και μικρότερη συχνότητα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δεσμεύτηκε η Ελληνική Αστυνομία ότι οι δράστες θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στην ποινική δικαιοσύνη με έναν πλέον πιο αυστηρό ποινικό κώδικα. Αυτή είναι η μόνη απάντηση η οποία μπορεί να αρμόζει σε αυτή την περίπτωση. Από εκεί και πέρα πρέπει επιτέλους και οι πρυτάνεις να δεχθούν αυτή την πρόταση της πλειοψηφίας των φοιτητών για τουρνικέ και άλλου είδους ελέγχους. Ελεγχόμενη είσοδος σε κάθε περίπτωση στα πανεπιστήμια, ώστε μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στα κτήρια των ιδρυμάτων να μπαίνουν μόνο φοιτητές και όχι οποιοσδήποτε άλλος θέλει να τελέσει εγκληματικές ενέργειες.

Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει και έχει νομοθετήσει για να βγάλει την ευθύνη πάνω από τους πρυτάνεις σε ό,τι αφορά στην είσοδο της αστυνομίας. Διότι θυμάστε ότι παλαιότερα έπρεπε να πάρει ο ίδιος ο πρύτανης πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα ο ίδιος να εκβιάζεται να εκφοβίζεται. Όλα αυτά τα οποία θυμόμαστε στις οθόνες μας. Άρα λοιπόν έχει τελειώσει. Έχει νομοθετήσει αυτή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ότι αυτεπάγγελτα μπαίνει η Αστυνομία στη συγκεκριμένη περίπτωση, προχθές δυστυχώς δεν ήταν εκεί η αστυνομία για να μπορέσει να τα προλάβει. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο έχει στη διάθεση του πρυτάνεις είναι το αυτοδιοίκητο, το οποίο του επιτρέπει διοικητικά και οικονομικά να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Άρα λοιπόν εδώ πεδίον δόξης λαμπρόν να μπουν τουρνικέ για να μπει μια ελεγχόμενη είσοδος σε ένα πανεπιστήμιο για να μην μπαίνουν οι διάφοροι τραμπούκοι.

Για την κατάσταση που επικρατεί στα τρένα

Το καλοκαίρι του 2026 (θα έχουμε ασφαλή γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη). Υπογράψαμε στην αρχή αυτής της εβδομάδας τις συμβάσεις για την αποκατάσταση των έργων στη Θεσσαλία, τα όποια έργα έχουν ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα 15 μηνών και αποκαθιστούν τη γραμμή στο σημείο στο οποίο η σφοδρότερη κακοκαιρία του τελευταίου αιώνα σίγουρα παρέσυρε τα πάντα, μεταξύ των οποίων και ολόκληρη την σιδηροδρομική γραμμή. Αυτή τη στιγμή, στο ενδιάμεσο εκείνο σημείο υπάρχει μια προσωρινή αποκατάσταση, η οποία έγινε πράξη στο τέλος του 23 από την από την τότε ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διοίκηση του ΟΣΕ. Άρα λοιπόν σε εκείνο το σημείο, επειδή δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση αυτή τη στιγμή, τηρείται ένας πολύ αυστηρός κανόνας που λέει ότι κανένα τρένο δεν μπαίνει στην γραμμή αν δεν έχει εκκενώσει το προηγούμενο. Με άλλα λόγια, μόνο ένας συρμός καταλαμβάνει αυτά τα χιλιόμετρα της γραμμής που είναι στα έργα αποκατάστασης του Ντανιέλ. Και ακριβώς επειδή μερίμνησε το υπουργείο και έφτιαξε δύο γραμμές δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία όσο εκτελούνται τα έργα, δεν θα κοπεί δηλαδή η Ελλάδα στη μέση.

Στην υπόλοιπη γραμμή του Αθήνα-Θεσσαλονίκη η διοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργεί κανονικά. Κάναμε τις πρώτες δοκιμές, το οποίο σημαίνει ότι τα τρένα πλέον πάνω τους, πάνω στη μηχανή τους, έχουν το αυτόματο σύστημα πέδησης για να μπορεί όταν υπερβαίνει ταχύτητα, όταν παραβιάσει ένα σηματοδότη, όταν υπάρχουν κάποιοι κανόνες που δεν τηρούνται, να φρενάρει αυτόματα χωρίς να υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας και έτσι λοιπόν, σε ολόκληρη αυτή τη γραμμή, το καλοκαίρι του 2026 θα έχουμε όλα τα συστήματα τα οποία χρειάζονται.

Ταυτόχρονα υλοποιούμε ένα σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού, το οποίο θα λειτουργήσει σε όλο το δίκτυο, όχι μόνο στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Το απλό GPS που έχουμε στα κινητά μας δίνει μια απόκλιση έως και 15 μέτρα. Αυτό σε μια διπλή γραμμή ανόδου καθόδου έχει επισφάλεια, διότι είναι η μία δίπλα στην άλλη και προφανώς αν με το απλό GPS εντοπίζεται στην απόκλιση την ακραία των 15 μέτρων ένα τρένο στη δίπλα γραμμή θα έχουμε ατύχημα. Εδώ λοιπόν έχουμε βρει ένα σύστημα το οποίο διορθώνει το δορυφορικό σήμα με επίγειους σταθμούς που υπάρχουν ήδη. Είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, κάθε τρένο, κάθε μηχανή τρένου θα φέρει ένα ειδικού τύπου πομπό, ο οποίος θα διορθώνει το σήμα και σε πραγματικό χρόνο θα δίνει σε ακρίβεια λίγων εκατοστών.

Σε αντίθεση με αυτό που έχουμε στα κινητά μας, θα δίνει με ακρίβεια λίγων εκατοστών την πραγματική θέση του τρένου, την ταχύτητά του, τη συνολική αναφορά απ όλο το δρομολόγιο που καθυστέρησε, που έμεινε παραπάνω από το απρόβλεπτο και σε συνδυασμό με κάμερες θα μπορούμε να βλέπουμε πλήρη στοιχεία για τη θέση, την πορεία και τη συνολική απόδοση του τρένου. Σε όλο το δίκτυο επαναλαμβάνω και για όλες τις κινητήριες μονάδες. Αυτό το σύστημα θα το έχουμε πάνω σε κάθε όχημα που κινείται πάνω σε ράγες.

Μέσω του railway.gov.gr σε λιγότερο από τρεις μήνες από σήμερα ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει από το κινητό του, από τον υπολογιστή του, την ακριβή θέση και πορεία των τρένων.

Εγώ θέλω να αισθάνεται ο κόσμος ότι δίνουμε μια ορατότητα σε όλα αυτά που κάνουμε. Γιατί καλές οι ανακοινώσεις, καλά τα ακρωνύμια ή και όλα αυτά που έχουν κυριαρχήσει στο δημόσιο διάλογο, αλλά σημαντικό είναι να βλέπει ο κόσμος την πράξη αν αυτά που λέμε ισχύουν.

Πηγή: skai.gr

