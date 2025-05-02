Επιστολή Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Δήμου Αθηναίων και την αποφυγή μπλακάουτ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ, Μανούσο Μανουσάκη, τον Πρόεδρο ΔΕΔΔΗΕ, Κωνσταντίνο Αλεξανδρίδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιο Μάνο και τον Πρόεδρο ΡΑΑΕΥ, Αθανάσιο Δαγούμα, με την οποία ζητά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Δήμου Αθηναίων και την αποφυγή black out κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής περιόδου.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμοι κύριοι, Πρόεδροι & Διευθύνοντες Σύμβουλοι,

Με ανησυχία παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες το εκτεταμένο black out σε χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου, που ανέδειξε -ανεξαρτήτως αιτιών- τις ανεπάρκειες, ελλείψεις και πιθανόν λάθη στη διαχείριση του δικτύου ενέργειας.

Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, κατά την οποία η κατανάλωση ενέργειας στην Αθήνα τριπλασιάζεται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν για φέτος και νέα αύξηση-ρεκόρ στην άφιξη τουριστών, οι οποίοι υπολογίζονται ότι θα ανέλθουν περίπου στα 10 εκατομμύρια, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων και η απρόσκοπτη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της πόλης.

Συνεπώς, είναι απαραίτητο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να εγγυηθούν στους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης μας την ενεργειακή τους επάρκεια και ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε να ενημερωθούμε σχετικά με τον προγραμματισμό σας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της φετινής θερινής περιόδου, για το αν έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, καθώς και για τα σχέδια αντιμετώπισης τυχόν εκτάκτων αναγκών»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

