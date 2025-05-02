Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε στους ανταποκριτές του ΟΗΕ ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, μετά την ανάληψη από την Ελλάδα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα Μάιο.

Ο κ. Σέκερης περιέγραψε το πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα, δίνοντας έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και στην προστασία των αμάχων.

Ανέφερε λεπτομερώς την ημερήσια διάταξη, τις βασικές προτεραιότητες και τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις. Απάντησε επίσης σε ερωτήσεις ανταποκριτών σχετικά με θέματα που απασχολούν το Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας από κράτος-μέλος της ΕΕ, μετά τη Δανία και τη Γαλλία», τόνισε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τη θεσμική συνέχεια.

Η ελληνική προεδρία στοχεύει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και αποδοτικότητα, καθώς και σε πιο συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η ενημέρωση ξεκίνησε με αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου (3 Μαΐου). Η Ελλάδα, ως συμπροεδρεύουσα της Ομάδας Φίλων για την Προστασία των Δημοσιογράφων (μαζί με τη Γαλλία και τη Λιθουανία), θα κυκλοφορήσει σχετική δήλωση τιμώντας την ημέρα.

«Αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους τους δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος», σημείωσε ο κ. Σέκερης, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Ελλάδας για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Κύριο γεγονός της ελληνικής προεδρίας- Η θαλάσσια ασφάλεια

Η 20η Μαΐου θα είναι η ημέρα του θεματικού γεγονότος της Ελληνικής Προεδρίας, με τίτλο: «Ενισχυμένη Ασφάλεια στη Θάλασσα μέσω Διεθνούς Συνεργασίας για Παγκόσμια Σταθερότητα».

Της συζήτησης θα προεδρεύσει ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με βασικούς ομιλητές τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού.

«Αναδείξαμε το γεγονός σε υψηλό επίπεδο ώστε να υπογραμμίσουμε το ενδιαφέρον της Ελλάδας για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα», σημείωσε ο κ. Σέκερης. Η προσέγγιση, ανέφερε, θα είναι «ολιστική», εστιάζοντας στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη διεθνή συνεργασία.

Υψηλού Επιπέδου Συζήτηση - Η προστασία αμάχων

Στις 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση υπουργικού επιπέδου για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις, με προεδρεύοντα τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στους βασικούς εισηγητές περιλαμβάνονται η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, ο αναπλ. γενικός γραμματέας για ανθρωπιστικές υποθέσεις Τομ Φλέτσερ και ο Τζον Τίσλερ Πίνκο απο τη ΜΚΟ "Save the Children". Θα δοθεί έμφαση στη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στην ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού.

«Θέλουμε να αναδείξουμε και τη διάσταση του φύλου στην προστασία των αμάχων», ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Τα κύρια σημεία της παρουσίασης του προγράμματος εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Μάιο 2025:

- 5 Μαΐου: Διαβουλεύσεις για το Ψήφισμα 1559 (Λίβανος).

- 6 Μαΐου: Εξαμηνιαία συζήτηση για Βοσνία-Ερζεγοβίνη από τον Κρίστιαν Σμιντ.

- 8 Μαΐου: Άτυπη συζήτηση για τη συνεργασία Γενικής Συνέλευσης - Συμβουλίου Ασφαλείας - Επιτροπής Ειρηνευτικής Δομής.

- 13 Μαΐου: Ενημέρωση για την Επιχείρηση IRINI στη Λιβύη.

- 14 Μαΐου: Ενημέρωση για την Υεμένη, με έμφαση στην ατζέντα Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια.

- 15 Μαΐου: Ενημέρωση από τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Καν για τη Λιβύη.

- 21 Μαΐου: Τακτική ενημέρωση για Συρία, από τον Γκίαρ Πέντερσεν.

- 27 Μαΐου: Εκλογή Δικαστή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την κενή θέση που άφησε ο νέος Πρωθυπουργός του Λιβάνου.

- 28 Μαΐου: Συζήτηση για Μέση Ανατολή με έμφαση στην ανθρωπιστική κατάσταση σε Γάζα και Δυτική Όχθη.

- 29 Μαΐου: Ψηφοφορία για κυρώσεις σε Νότιο Σουδάν, ανανέωση της εντολής της Αποστολής της UNMISS και διαβουλεύσεις για το καθεστώς κυρώσεων στη Βόρεια Κορέα.

- 30 Μαΐου: Συνεδρία αποτίμησης τέλους Προεδρίας.

Ο κ. Σέκερης ανέφερε ότι το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί λόγω «τόσων πολλών κρίσεων και συγκρούσεων παγκοσμίως».

Απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων για το πώς βλέπει η Ελλάδα τον ρόλο της UNCLOS στην αντιμετώπιση των σημερινών απειλών για τη θαλάσσια ασφάλεια, ιδίως σε περιοχές όπου προκύπτουν διαφωνίες όπως η Ανατολική Μεσόγειος ή η Ερυθρά Θάλασσα, ο κ. Σέκερης υπογράμμισε ότι «για την Ελλάδα οι θαλάσσιες διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω της εφαρμογής της UNCLOS».

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους διοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση για την θαλάσσια ασφάλεια είναι ακριβώς για να δείξουμε τη σημασία που έχει για το διεθνές δίκαιο, κυρίως δε για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και, φυσικά, πιστεύουμε ότι, οι θαλάσσιες διαφορές θα πρέπει να διευθετούνται μέσω της εφαρμογής της UNCLOS.

Γνωρίζετε επίσης -κάτι που είναι πολύ σημαντικό- ότι ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο οι ηγέτες κρατών-μελών του ΟΗΕ υιοθέτησαν το Σύμφωνο για το Μέλλον, το οποίο είναι ένα μη δεσμευτικό νομικό έγγραφο, αλλά με σημαντική πολιτική σημασία, όπου υπάρχουν δύο διατάξεις για τη θαλάσσια ασφάλεια. Και μια άμεση αναφορά στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και την UNCLOS. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η UNCLOS απολαμβάνει ευρεία συναίνεση σχετικά με τη σημασία της.

Έτσι, αυτό είναι κάτι που θα αναδειχθεί στη συζήτηση που θα έχουμε στις 20 Μαΐου. Για την Ερυθρά Θάλασσα υπάρχει επίσης ένα ψήφισμα, το 2768 του 2025, το οποίο μάλιστα η Ελλάδα συνέταξε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το ψήφισμα, υπογραμμίζεται η σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας, της προστασίας των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και των οικονομικών εξελίξεων με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Νομίζω ότι υπάρχει μια αυξανόμενη συναίνεση σχετικά με τη σημασία της UNCLOS, στην πραγματικότητα, ότι όλες οι θαλάσσιες διαφορές θα πρέπει να διευθετούνται σύμφωνα με αυτή την πολύ σημαντική συνθήκη» ανέφερε.

Σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και την άτυπη συνάντηση της Γενεύης ο κ. Σέκερης ανέφερε ότι «παρότι δεν έχει προγραμματιστεί σχετική συζήτηση τον Μάιο, η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη στήριξη της στο Κυπριακό ζήτημα».

«Είναι πολύ σημαντικό, όπως αναφερθήκατε και στην ερώτηση σας, το Συμβούλιο Ασφαλείας να συνεχίσει να ασχολείται με το Κυπριακό. Στην πραγματικότητα, είχαμε την πρόσφατη ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ τον περασμένο Ιανουάριο με ένα πολύ στιβαρό κείμενο, το οποίο συμφωνήθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο.

Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ομόφωνη συμφωνία για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ως χώρα, θα θέλαμε να επαναλάβουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Γενικό Γραμματέα, πρώτον για τη μακροχρόνια δέσμευση του στο Κυπριακό ζήτημα και την αναζήτηση μιας ειρηνικής διευθέτησης με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στο σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και για την πρωτοβουλία που πήρε να πραγματοποιήσει αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση στη Γενεύη, η οποία παρήγαγε, θα έλεγα, μεγάλη αισιοδοξία» τόνισε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την επίθεση στο Τζαμού και Κασμίρ, ο κ. Σέκερης ανέφερε ότι η Ελλάδα «παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καταδικάζει κάθε πράξη τρομοκρατίας και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια». Παρά το ότι δεν έχει ληφθεί επίσημο αίτημα για συνεδρίαση για το θέμα τον Μάιο, ο κ. Σέκερης σημείωσε ότι «εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, ενδέχεται να υπάρξει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου».

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανές συνεδριάσεις σχετικά με το Ιράν, την Ουκρανία και τη Μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων, ο κ. Σέκερης διευκρίνισε ότι «Δεν υπάρχει προγραμματισμένη υποχρεωτική συνεδρίαση, αλλά αναμένουν ότι τουλάχιστον σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει σχετικό αίτημα», ειδικά λόγω της σοβαρότητας των φακέλων.

«Η μη διάδοση πυρηνικών παραμένει κοινός στόχος», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας την προτεραιότητα του ζητήματος για το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Όσον αφορά στην Ουκρανία, ο κ. Σέκερης ανέφερε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την εδαφική της ακεραιότητα. «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την Ουκρανία. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς την Ουκρανία — και χωρίς την Ευρώπη στο τραπέζι» σημείωσε.

Σε ερώτηση για τις μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο, ο κ. Σέκερης απάντησε ότι «η Μεσόγειος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, τόσο σε θέματα ασφάλειας όσο και από ανθρωπιστική σκοπιά», υπογραμμίζοντας πως παρότι δεν προβλέπεται ξεχωριστή συνεδρίαση μόνο για το μεταναστευτικό «θα συμπεριληφθεί στις τοποθετήσεις κρατών-μελών» και θα αναδειχθεί στο πλαίσιο της γενικότερης θεματικής περί θαλάσσιας ασφάλειας.

Για την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση, ο κ. Σέκερης ανέφερε ότι «η προγραμματισμένη συνεδρίαση για τη Μέση Ανατολή είναι στις 28 Μαΐου, αλλά αναμένονται επιπλέον συνεδριάσεις νωρίτερα». Τόνισε επίσης τη θέση αρχής της Ελλάδας υπέρ της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και της άμεσης απελευθέρωσης ομήρων. «Η εκεχειρία πρέπει να εφαρμοστεί. Οι σχέσεις μας με τον αραβικό κόσμο είναι μακρόχρονες και παράλληλα διατηρούμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ» ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει «το χτίσιμο γεφυρών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου» και υπογράμμισε τη σημασία της Διάσκεψης Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας για την ανοικοδόμηση της Γάζας, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα εργάζεται στενά με την ομάδα των Αράβων Πρέσβεων στη Νέα Υόρκη και ελπίζουμε σε υψηλή πολιτική εκπροσώπηση και απτά αποτελέσματα».

