Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία της INTERPOL

Ένα από τα πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από την Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK), φέρεται να είναι, σύμφωνα με πληροφορίες ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Τα εντάλματα εκδόθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας που αφορά συνολικά 14 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες που, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, φέρονται να διατηρούν σχέσεις με το περιβάλλον του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο συλληφθείς δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και το όνομά του έχει συνδεθεί με μεγάλα οικοδομικά έργα στα Τίρανα, τα οποία φέρεται να υλοποιήθηκαν με ειδικές άδειες και σε εκτάσεις που έχουν αποτελέσει αντικείμενο δικαστικών και ιδιοκτησιακών διενέξεων. Παράλληλα, ένταλμα φέρεται να έχει εκδοθεί και για πρόσωπο που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης επίμαχης έκτασης στην περιοχή της Σβέρνιτσα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν μέσω των διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και της INTERPOL.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 53χρονος είχε εισέλθει στην Ελλάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής από συνοριακό σταθμό της Βόρειας Ελλάδας. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των ελληνικών Αρχών, οι οποίες τον εντόπισαν σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Μέσω των διαδικασιών διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας επιβεβαιώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων από τις Αρχές της χώρας του, με σκοπό τη σύλληψη και έκδοσή του για αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και υποθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης εκδόθηκε εντολή προσωρινής σύλληψης, ενώ ο 53χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.



Πηγή: skai.gr

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