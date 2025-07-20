ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια Κυριακή επέλεξε να αποφύγει τα μεγάλα ζητήματα του δημοσίου διαλόγου

«Αν διαβάζει κάποιος μόνο το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη και τίποτα άλλο, που μάλιστα το ονομάζει «μήνυμα ανασκόπησης» θα σχημάτιζε αυτονόητα την άποψη ότι στη χώρα δεν συζητά κανείς το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (για το οποίο έχει επιληφθεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας για την περίοδο μετά το 2019), για την κρίση στο μεταναστευτικό – προσφυγικό καθώς δεν αναφέρει ούτε λέξη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

Και επισημαίνει: «Ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια Κυριακή επέλεξε να αποφύγει τα μεγάλα ζητήματα του δημοσίου διαλόγου καθώς και τα ζητήματα που αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε καλέσει τον Πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις στα εξής μείζονα κατά τη γνώμη μας ζητήματα:

1. Το ζήτημα της ακρίβειας, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι στο 3,6% ενώ στην ευρωζώνη στο 2%! Είναι κι αυτός ο πληθωρισμός εισαγόμενος;

2. Το «παράδοξο» την στιγμή που υποχωρούν στο ηλεκτρικό ρεύμα οι τιμές χονδρεμπορικής να αυξάνονται οι τιμές λιανικής.

3. Το ζήτημα με τα ΑΤΜ της Πειραιώς που τα πέρασε σε μια θυγατρική της και πλέον πληρώνεις και για ενημέρωση του υπολοίπου και για ανάληψη μετρητών.

4. Την άμεση ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών για μείωση ή μηδενισμό ΦΠΑ σε είδη βασικής ανάγκης, νησιά, μικρές επιχειρήσεις. Ευρωπαϊκές συστάσεις που επιδεικτικά αγνοεί και κινδυνεύει η χώρα με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ούτε μια λέξη γι’ αυτά τα σημαντικά κατά την γνώμη μας θέματα…».

«Όσο δεν απαντά και δεν παίρνει θέση ο κ. Μητσοτάκης τόσο περισσότερο θα τα αναδεικνύουμε και θα ρωτάμε… Η σιωπή στην πολιτική και στα ερωτήματα στον δημόσιο διάλογο δεν είναι χρυσός αλλά αδυναμία που σύντομα θα αποκαλυφθεί σε όλη την έκτασή της», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.



Πηγή: skai.gr

