SpaceX: Από τα αδύνατα ρεκόρ στο ιστορικό ντεμπούτο στο χρηματιστήριο και το όραμα του Μασκ για τον Άρη

Ολόκληρη η δημόσια εγγραφή (IPO) της SpaceX (SPCX) αντανακλούσε πλήρως το αρχικό όραμα του Ίλον Μασκ. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, πριν από περίπου 25 χρόνια, επιδίωκε το εντυπωσιακό και το πρωτοποριακό, όπως σχολιάζει η Wall Street Journal. Ήθελε να τραβήξει την προσοχή, να πυροδοτήσει τη φαντασία του κόσμου και, μέσα από αυτό, να καλλιεργήσει τη δημόσια υποστήριξη - τον ενθουσιασμό - για τα διαστημικά ταξίδια.

Αυτή την εβδομάδα, πέτυχε αυτό που πάντα επιδίωκε: κάτι πραγματικά πρωτοφανές. Τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία. Ποτέ ξανά δεν είχε υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια θα χρηματοδοτήσουν τις φιλοδοξίες του να στείλει τεράστια διαστημόπλοια στο Διάστημα, να αναπτύξει κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά γύρω από τη Γη και, κάποια μέρα - ίσως - να δημιουργήσει μια πόλη στον Άρη με ένα εκατομμύριο κατοίκους.

Κι όμως, η αρχική του ιδέα ήταν πολύ πιο μετριοπαθής. Θέλοντας να αναζωογονήσει το ολοένα μειούμενο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του Διαστήματος, ο Μασκ είχε σκεφτεί αρχικά ένα εντυπωσιακό επικοινωνιακό τέχνασμα: να στείλει σπόρους στον Άρη, με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να βλαστήσουν και να δώσουν τα πρώτα σημάδια ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη.

«Το κοινό συνήθως αντιδρά σε υπερβολικές καταστάσεις», είχε πει σε εμφάνισή του πριν από χρόνια στο Στάνφορντ. «Αυτό θα ήταν το πιο μακρινό ταξίδι που έχει πραγματοποιηθεί - η πρώτη παρουσία στον Άρη».

Ο Μασκ μπορούσε να φανταστεί τη φωτογραφία με τα πράσινα βλαστάρια πάνω στο φόντο του Άρη. Στο μυαλό του, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πυροδοτήσει το ενδιαφέρον για αύξηση της χρηματοδότησης της NASA και να ξεκινήσει μια νέα κούρσα προς τον Κόκκινο Πλανήτη.

Στην πραγματικότητα, συνειδητοποίησε ότι το μεγάλο εμπόδιο στα διαστημικά ταξίδια ήταν το κόστος των πυραύλων μιας χρήσης. Αυτό τον οδήγησε να ιδρύσει τη SpaceX το 2002, με την ιδέα της κατασκευής επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων.

Είναι εύκολο να χλευάσει κανείς την παιδική αφέλεια της ιδέας να σταλούν σπόροι στον Άρη - μια ιδέα που τελικά δεν ρίζωσε ποτέ. Όμως ο Μασκ, πλέον σχεδόν στα 55 έτη, είχε δίκιο ως προς τη δύναμη των υπερβολικών δηλώσεων.

Η επιδίωξή του για πρωτιές, ρεκόρ, εντυπωσιακά επιτεύγματα και ταχύτητα συνέβαλε στο να οδηγήσει την επιτυχία του σε απρόβλεπτα ύψη με τις εταιρείες SpaceX και Tesla, όπου κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Αυτό αποτέλεσε θεμέλιο λίθο στην οικοδόμηση της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας, ενισχύοντας την πίστη των υποστηρικτών του σε ό,τι μπορεί να επιτύχει και βοηθώντας τον να ξεπεράσει τις στιγμές που μπορεί να γίνει ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του με συμπεριφορές που υπονομεύουν τον εαυτό του.

Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να γίνει αναφορά σε πολλές υπερβολές για τη SpaceX. Η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που κατάφερε να εκτοξεύσει με επιτυχία έναν πύραυλο υγρού καυσίμου στην τροχιά της Γης, η πρώτη που κατάφερε να προσγειώσει έναν πύραυλο που είχε εκτοξευθεί στο διάστημα και επέστρεψε.

Στην πορεία, η SpaceX δημιούργησε τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκτόξευσης διαστημικών σκαφών στον κόσμο και το μεγαλύτερο σύστημα δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, το οποίο αποδείχθηκε πραγματική πηγή κερδών.

Και η Tesla έχει κατακτήσει τα δικά της ρεκόρ. Είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που παρουσίασε ηλεκτρικό όχημα το οποίο ανακηρύχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» από το MotorTrend, η πρώτη δυτική αυτοκινητοβιομηχανία που ίδρυσε εργοστάσιο στην Κίνα χωρίς τοπικό συνεργάτη, και το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κατέγραψε τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. Επιπλέον, ως η πιο αξιόλογη αυτοκινητοβιομηχανία, είναι η πρώτη που έφτασε σε χρηματιστηριακή αξία 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Θα υπήρχαν όμως και πολλά εμπόδια. Χαμένες προθεσμίες. Προφανείς υπερβολές. Λάθος επιλογές. Ελλείψεις.

Υπήρξαν και στιγμές υπεροψίας, τροφοδοτημένες τόσο από τις επιχειρηματικές επιτυχίες του όσο και από τον τεράστιο πλούτο του. Ο Μασκ εφάρμοσε την ίδια στρατηγική και στην πολιτική, με ανάμεικτα αποτελέσματα: η οικονομική του στήριξη συνέβαλε στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, όμως η εμπλοκή του στην αποτυχημένη “παράλληλη αποστολή” με το DOGE του στοίχισε σημαντικά.

Συνήθιζε να καταφεύγει στα πιο σκοτεινά μονοπάτια των κοινωνικών μέσων για να ενισχύσει την αμφιλεγόμενη ρητορική γύρω από θέματα μετανάστευσης, πολυμορφίας και τρανσέξουαλ. Με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκε σε μια πολωτική, κομματική προσωπικότητα, υποστηρίζοντας θέσεις που θεωρούνται δεξιές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

Αυτό δυσκολεύει να ανακαλέσει κανείς τις στιγμές αυτοκριτικής του. Ο Μασκ έλεγε επανειλημμένα από την αρχή ότι θεωρούσε εξαιρετικά χαμηλές τις πιθανότητες επιτυχίας τόσο για τη SpaceX όσο και για την Tesla. Απλώς ήλπιζε ότι η ύπαρξή τους θα αρκούσε για να εμπνεύσει άλλους να συνεχίσουν τους ίδιους στόχους.

Ωστόσο, όταν ο Μασκ αντιμετώπιζε δυσκολίες στην αύξηση της παραγωγής των sedan της Tesla το 2018, οι υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων και ο δισεκατομμυριούχος Λάρι Έλισον, μπορούσαν να επιδείξουν ένα ιστορικό γεμάτο υπερβολές. «Προσγειώνει πυραύλους πάνω σε πλωτές πλατφόρμες-ρομπότ στον ωκεανό, και εσείς λέτε ότι δεν ξέρει τι κάνει», απάντησε ο Έλισον στους επικριτές εκείνη την εποχή. «Λοιπόν, ποιος άλλος προσγειώνει πυραύλους;».

Το πρακτικό αποτέλεσμα αυτών των ορόσημων έχει βοηθήσει να παρακινήσει και άλλους να ακολουθήσουν τα βήματα του Μασκ.

Όταν ιδρύθηκε η Tesla το 2003, η ιδέα της μαζικής διάδοσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων φαινόταν απίστευτη. Σήμερα, όμως, αποτελεί κοινή αντίληψη σε χώρες όπως η Κίνα, όπου το όραμα του Μασκ για την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων έχει πια εδραιωθεί — προκαλώντας ανησυχία στους δυτικούς ανταγωνιστές.

Η SpaceX έχει δώσει το έναυσμα για μια αναδυόμενη διαστημική οικονομία. Υπάρχουν νεοφυείς επιχειρήσεις που ονειρεύονται να εδραιωθούν στον τομέα που αφορά τη Σελήνη. Υπάρχει επίσης αυτό που ενδέχεται να εξελιχθεί σε έναν πραγματικό, ιδιωτικό διαστημικό αγώνα μεταξύ του Μασκ και της εταιρείας πυραύλων Blue Origin του Τζέφ Μπέζος.

Η Silicon Valley είναι πλέον γεμάτη από startups υψηλής τεχνολογίας που κυνηγούν όνειρα τεχνητής νοημοσύνης, όπως ρομπότ, drones και υπερνοημοσύνη. Στα νεανικά χρόνια του Μασκ, η χρηματοδότηση αυτών των δαπανηρών εγχειρημάτων ήταν σχεδόν αδύνατη, καθώς η ιδέα της πρόκλησης εδραιωμένων κλάδων αποτελούσε αδιέξοδο για πολλούς επενδυτές.

Αντί να είναι μια άσκοπη προσπάθεια, υπάρχει πλέον ένας οδικός χάρτης για την καινοτομία.

Η ιδέα της χορήγησης δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιδιωτικές εταιρείες για την επιδίωξη φιλόδοξων στόχων έχει ωφελήσει άμεσα εταιρείες όπως τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic. Και οι δύο ακολουθούν τα βήματα της SpaceX, με σκοπό να εισαχθούν στο χρηματιστήριο αργότερα φέτος, μέσω δημόσιων προσφορών που αναμένεται να κατατάξουν τις δύο εταιρείες μεταξύ των πιο πολύτιμων στον κόσμο.

Μια εμπειρία που τον έφερε κοντά στο θάνατο λόγω ελονοσίας, σε ηλικία 29 ετών, οδήγησε τον Μασκ σε μια αναζήτηση για ένα βαθύτερο νόημα στη ζωή. Αυτό τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπότητα πρέπει να γίνει πολυπλανητική. Με απλά λόγια, ήθελε να κάνει πραγματικότητα τις αγαπημένες του ιστορίες επιστημονικής φαντασίας.

Ο Μασκ θεώρησε ότι, σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, οι επαναχρησιμοποιούμενοι πύραυλοι θα σήμαιναν προφανώς φθηνότερο κόστος εκτόξευσης και, τελικά, μια λύση για ταξίδια στον Άρη.

Ο κλάδος των πυραύλων τον χλεύσασε. Για τον Μασκ, τα μαθηματικά απλώς έβγαζαν νόημα. Η υλοποίηση του εγχειρήματος θα χρειαζόταν χρόνια και πολλές οδυνηρές αποτυχίες. Τρεις από τους πυραύλους του εξερράγησαν πριν ο Falcon 1 τελικά λειτουργήσει το 2008. Εκείνη τη στιγμή, ο Μασκ είχε ουσιαστικά ξεμείνει από χρήματα. Είχε ποντάρει τα πάντα στο να κατακτήσει την πρωτιά.

Μέχρι σήμερα, ο Άρης παραμένει απρόσιτος για τον άνθρωπο - έχοντας περάσει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στο ανανεωμένο ενδιαφέρον για την επιστροφή στη Σελήνη - ίσως ως θύμα της τρέχουσας πολιτικής στον τομέα των διαστημικών ταξιδιών.

Σκεφτείτε το για μια στιγμή: Υπάρχουν πολιτικές διαμάχες σχετικά με τις προτεραιότητες στα διαστημικά ταξίδια; Υπάρχουν μάλιστα πραγματικές συζητήσεις για το αν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις αποστολές στη Σελήνη ή στον Άρη.

Η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο απέδειξε τη δύναμη της δημόσιας υποστήριξης, την οποία ο ίδιος είχε προβλέψει ότι θα ερχόταν έπειτα από υπερβολικές δηλώσεις και δράσεις.

Οι απλοί επενδυτές συνέβαλαν στην άνοδο της μετοχής κατά 19% στο χρηματιστηριακό ντεμπούτο της μετοχής, προσθέτοντας ένα ακόμη ρεκόρ στο ενεργητικό του Μασκ. Η αύξηση της αξίας των μετοχών του οδήγησε την καθαρή του περιουσία στα ύψη την Παρασκευή, καθιστώντας τον έτσι τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.

Όλες οι επιτυχίες του έχουν προκαλέσει την αντίδραση επικριτών που ανησυχούν ότι έχει γίνει υπερβολικά ισχυρός, υπερβολικά απερίσκεπτος και υπερβολικά εγωκεντρικός.

Ενώ οι επικριτές του επικεντρώνονται σε όσα ο Μασκ δεν κατάφερε να υλοποιήσει, η υποστήριξή του αυξάνεται χάρη στα εξαιρετικά επιτεύγματά του.

Η δημόσια εγγραφή της SpaceX βασίστηκε σε όνειρα, μερικά ή και πολλά από τα οποία ίσως να μην γίνουν ποτέ πραγματικότητα. Είναι ακόμα δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα θερμοκήπιο στον Άρη, πόσο μάλλον μια πόλη. Όμως η πραγματική κληρονομιά της SpaceX - όπως και η επιτυχία της Tesla πριν από αυτήν - θα είναι η έμπνευση που δίνει ο Μασκ σε μια νέα γενιά να τολμήσει να φανταστεί τι θα μπορούσε να είναι εφικτό.

Για να κυνηγήσουν τις δικές τους φιλοδοξίες, ρεκόρ και...υπερβολές.

Πηγή: skai.gr

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