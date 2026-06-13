Ισόβια στον ιδιοκτήτη του μοιραίου λούνα παρκ στη Χαλκιδική

Παναγιώτης Αχλατλής

Ολοκληρώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών η πολύμηνη διαδικασία της πολύκροτης δίκης για την υπόθεση του θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, με το δικαστήριο να ανακοινώνει τις τελικές ποινές για τους τέσσερις κατηγορούμενους.

Για τον πρώτο κατηγορούμενο, ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, επιβλήθηκε ομόφωνα η ποινή της ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και επιπλέον κάθειρξη οκτώ ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αδελφού του θύματος, ενώ η ποινή συμψηφίζεται στην ισόβια κάθειρξη.Από το σύνολο της ποινής αφαιρέθηκε χρόνος προσωρινής κράτησης 18 μηνών.

Για τη δεύτερη κατηγορούμενη, σύζυγο του ιδιοκτήτη και συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές κάθειρξης επτά και πέντε ετών, με τη συνολική ποινή να διαμορφώνεται σε εννέα έτη (7+2), σύμφωνα με τη διάταξη της συγχώνευσης και τις σχετικές νομικές προβλέψεις. Παράλληλα η ποινή να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση με τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Για τον τρίτο κατηγορούμενο, χειριστή του παιχνιδιού «Crazy Dance», το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης έξι ετών (5+1), καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, ενώ του χορηγήθηκε ο ανασταλτικός χαρακτήρας επί της έφεσης.

Για τον τέταρτο κατηγορούμενο, μηχανολόγο – μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου του μηχανήματος, επιβλήθηκαν ομόφωνα ποινές κάθειρξης δέκα και επτά ετών, με τη συνολική ποινή να ανέρχεται σε δεκατρία έτη, ενώ και ο τέταρτος έχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση επιβάλλοντας και χρηματική εγγύηση 20.000€.

Τα ελαφρυντικά

Κατά το στάδιο της επιμέτρησης, η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών για τον πρώτο κατηγορούμενο, επικαλούμενη μεταξύ άλλων προηγούμενη καταδίκη του το 2025 για ρευματοκλοπή, ενώ για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους είχε προτείνει μερική αναγνώριση ελαφρυντικών.

Το δικαστήριο απέρριψε τελικά όλα τα ελαφρυντικά για τον πρώτο κατηγορούμενο, αναγνώρισε στη δεύτερη κατηγορούμενη το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς (84 παρ. 2δ ΠΚ), στον τρίτο κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και απέρριψε τα αιτήματα του τέταρτου κατηγορούμενου.

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