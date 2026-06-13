Ιράν: Θα αλλάξει το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για το πλαίσιο διαπραγμάτευσης.

Η συμφωνία προβλέπει δύο στάδια: το πρώτο, διάρκειας έως 60 ημέρες, θα κρίνει την προοπτική για το δεύτερο στάδιο.

Το δεύτερο στάδιο στοχεύει στην υπογραφή μιας καθολικής συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προαναγγέλλει αλλαγές στο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι Ιράν και ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για το πλαίσιο διαπραγμάτευσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προαναγγέλλει αλλαγές του καθεστώτος των Στενών του Ορμούζ.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η υπογραφή μίας συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ κοντά, δημοσιογραφικές πηγές και δηλώσεις αξιωματούχων σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμπίπτουν στο ότι η επικείμενη συμφωνία θα ορίζει το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, που θα διακρίνεται σε δύο στάδια.

Πηγή: Deutsche Welle

Κατά το πρώτο στάδιο, που θα έχει διάρκεια έως 60 ημέρες θα κριθεί εάν τα μέρη θα προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο, που θα στοχεύει στην υπογραφή μίας καθολικής συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.Το δεύτερο στάδιο αναμένεται να κρίνει τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, τον απεμπλουτισμό του ουρανίου, το βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τον καθολικό τερματισμό του πολέμου. Αυτά δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μιλώντας σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι κάθε χώρα της περιοχής διατηρεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τους όρους του πλαισίου διαπραγμάτευσης ή με την τελική συμφωνία που θα ακολουθήσει και που θα τερματίζει τον πόλεμο.Η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ και η ΧεσμπολάχΑπό την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στην ιρανική κρατική τηλεόραση, επιβεβαίωσε σε γενικές γραμμές το πλαίσιο των δύο σταδίων διαπραγμάτευσης που τέθηκε στο τραπέζι, τονίζοντας όμως ότι οι λεπτομέρειές του θα ανακοινωθούν όταν θα έχουν οριστικοποιηθεί. Ο Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι ο απεμπλουτισμός του ουρανίου θα πραγματοποιηθεί εντός της ιρανικής επικράτειας, ενώ ζητήματα που άπτονται του πυρηνικού προγράμματος της χώρας του θα συζητηθούν κατά το δεύτερο στάδιο του πλαισίου διαπραγμάτευσης.Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το καθεστώς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα αλλάξει και ότι Ιράν και Ομάν θα προβούν σε σχετικές ανακοινώσεις σύντομα. Ο Αραγτσί κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να διαταράξει τις τρέχουσες διαπραγματευτικές επαφές, ενώ τόνισε ότι το Ιράν θα επιμείνει στην αποχώρηση του IDF από τον Λίβανο και ότι η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου θα εκτείνεται και στο μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ στον Λίβανο.Από ισραηλινής πλευράς, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων Ιράν-ΗΠΑ, δήλωσε χθες ότι «όσο θα συνεχίσει να είναι πρωθυπουργός, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, Ισράελ Κατς, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του IDF δεν πρόκειται να μετακινηθούν από τον Λίβανο, την Γάζα και τη Συρία, και ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας έναντι του Ιράν. Ειδικότερα, όσον αφορά την κατάσταση στον Λίβανο, χαρακτηριστικό των ισραηλινών προθέσεων είναι η χθεσινή έκδοση εντολών εκκένωσης για άλλα τρία χωριά του Νοτίου Λιβάνου, ενώ παράλληλα, οι επιχειρήσεις του IDF στην περιοχή συνεχίζονται.

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