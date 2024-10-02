Τρεις προτάσεις ανάσα για την Ελληνική οικονομία έθεσε ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς στον υποψήφιο Επίτροπό Άμυνας από τη Λιθουανία κ. Andrius Kubilius.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ζήτησε να αφαιρεθούν οι αμυντικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό της Ελλάδας, εξέλιξη που θα δώσει πραγματική ανάσα στην οικονομία της χώρας μας. Επισήμανε μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε αμυντικές δαπάνες από όλες τις χώρες της Ευρώπης, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής προκλητικότητας.

Ο Γιώργος Αυτιάς πρότεινε ακόμη να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες οικονομικής στήριξης των Ελληνικών συνόρων και να δρομολογηθεί γρήγορα η ενισχυμένη φύλαξη και από τη Frontex, καθώς τα Ελληνικά σύνορα είναι και Ευρωπαϊκά. Αυτή η διαδικασία απαιτεί πόρους που πρέπει να αποφασιστούν άμεσα προς τη χώρα μας.

Τέλος, ζήτησε ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε να στηριχθεί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία .Αυτό θα φέρει νέες θέσεις εργασίας και σημαντική οικονομική ανακούφιση στα οικονομικά της χώρας καθώς θα έχουμε παραγωγή ανταλλακτικών και εξαγωγές σε χώρες που έχουν ανάγκη αυτού του εξοπλισμού. Ο υποψήφιος Επίτροπος άκουσε με προσοχή τις προτάσεις του Έλληνα Ευρωβουλευτή και υποσχέθηκε ότι θα τις συμπεριλάβει.

