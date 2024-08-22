Κύπρος: «Ιδού η Ρόδος» απαντά η Λευκωσία στην Τουρκία

«Eάν η Τουρκία επιθυμεί επανεκκίνηση των ευρωτουρκικών σχέσεων και διεύρυνσή τους, και θέλει όλα αυτά που αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού ΥΠΕΞ, τα Συμπεράσματα του Απριλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι σαφέστατα, και διασυνδέουν κατά τρόπο σαφή τα ευρωτουρκικά με την πρόοδο στο Κυπριακό. Συνεπώς, ιδού η Ρόδος».

Αυτή την απάντηση έδωσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις απαιτήσεις που έθεσε η Άγκυρα άμα την αποδοχή της πρόσκλησης από τις Βρυξέλλες για να παραστεί στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνοντας την πρόσκληση, είπε πως η θετική προσέγγιση της ΕΕ δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε τέτοιες συναντήσεις. Η Άγκυρα, πρόσθεσε, αναμένει «συγκεκριμένα βήματα» σε ό,τι αφορά την ένταξή της, την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους, τις συνομιλίες για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης και την εμβάθυνση του διαλόγου σε ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την πολιτική, τις μεταφορές και την ενέργεια.

Ο κ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως στην άτυπη σύνοδο των ΥΠΕΞ που θα γίνει στις 29 Αυγούστου στις Βρυξέλλες και όπου θα παραστεί ο Τούρκος ΥΠΕΞ, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπο θα έχει την ευκαιρία να τα υποδείξει όλα αυτά παρουσία και του κ. Φιντάν.

«Πέραν της διασύνδεσης των ευρωτουρκικών με τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, στα Συμπεράσματα καταγράφεται σαφέστατα ότι η όποια πρόοδος των ευρωτουρκικών σχέσεων πρέπει να είναι σταδιακή, αναλογική και μη αναστρέψιμη. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο που μπορούν να κινηθούν, η βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων και τα όσα ζητά η Τουρκία», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.

