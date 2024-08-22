Πρόταση Νόμου για τη συγκρότηση Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, με νομική, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια καταθέτει άμεσα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όπως αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία στην ταραχώδη συνεδρίασή της.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζεται στην ανακοίνωση, διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποτελεσματική πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος, και την ίδρυση ειδικού κλάδου δασοπυροσβεστών, όπως και την αγορά νέων πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και τη χρήση αξιόμαχων αλλά παροπλισμένων και παλαιότερων οχημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κομματικά ΜΜΕ

Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα των κομματικών ΜΜΕ, σημειώνεται ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είχε και δεν έχει αφανείς χρηματοδότες και «χορηγούς». Στηρίζεται στην κρατική χρηματοδότηση, και στη συνεισφορά των μελών, των στελεχών και των βουλευτών του. Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μετά τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης, έχουν επίπτωση και στη χρηματοδότηση των μέσων του κόμματος, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και για την ποιότητα της ενημέρωσης των πολιτών, η οποία πλήττεται καθημερινά».

Το κόμμα διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητας εξεύρεσης πόρων και χρηματοδότησης για να υπηρετηθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης και εξορθολογισμού των ΜΜΕ, το οποίο θα περιλαμβάνει και πρόγραμμα εθελούσιας για τους εργαζόμενους.

Αποχώρησαν από την ΠΓ Γεροβασίλη, Φλαμπουράρης, Ραγκούσης και άλλα 5 στελέχη

Με πολύ σκληρό «κατηγορώ» κατά της ηγεσίας αποχώρησαν από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας οχτώ προβεβλημένα μέλη του οργάνου που πρόσκεινται στην ομάδα των «87».

Οι Όλγα Γεροβασίλη, Αλέκος Φλαμπουράρης, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Ζωή Καρκούλια, Ελένη Συμεωνίδου και Κατερίνα Νοτοπούλου διαφωνούν με τις προτάσεις της ηγεσίας. Κατάθεσαν παράλληλα το δικό τους κείμενο.

Η αποχώρηση έρχεται στη σκιά της ευθείας αμφισβήτησης της ηγεσίας του Στέφανου Κασσελάκη από τον Παύλο Πολάκη.

Σε κείμενό τους οι «οχτώ» λένε «όχι» στην εισήγηση του προέδρου για τα ΜΜΕ του κόμματος, αλλά αντιτίθενται και στην είσοδό του στη Βουλή μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

«Δεν νομιμοποιούμε διαδικασίες, συμπεριφορές και αποφάσεις, που ευτελίζουν και εμάς ως πρόσωπα και το Κόμμα μας. Η άρνηση να δοθούν οικονομικά στοιχεία στην Π.Γ. σημαίνει πολλά για τους κανόνες που επιβάλλονται στο Νέο ΣΥΡΙΖΑ, που μόνο την αριστερά δεν εκφράζουν» επισημαίνεται στο κείμενο των «οχτώ».

«Η παραίτηση του συντρόφου και διακεκριμένου επιστήμονα Όθωνα Ηλιόπουλου, έγινε για λόγους αλλότριους, από την μη θεσμική αναφορά του, ότι παραιτείται για να παραδώσει σε πρόσωπο της επιλογής του, ακόμη και αν αυτό είναι το πρόσωπο του Προέδρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα θεσμικό κόμμα και δεν μπορεί να λειτουργεί έξω από όσα ορίζει το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και το καταστατικό μας, αφήνοντας μέλη του ψηφοδελτίου επικρατείας, να λοιδορούνται και να στοχοποιούνται».



«Η συνέχιση της εσωστρέφειας και της δολοφονίας χαρακτήρων για όποιον λόγο, τον μόνο που υπηρετούν είναι την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την συντήρηση. Αυτή την τακτική και αυτές τις αποφάσεις δεν μπορούμε να τις νομιμοποιήσουμε χωρίς εισήγηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, χωρίς σεβασμό στο καταστατικό και τις πάγιες αρχές και αξίες της παράταξης μας» διαμηνύεται στο κείμενο.

«Η σημερινή ηγεσία δεν μπορεί»

Θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να έθεσε νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διαγραφείς (από την ΚΟ, όχι από το κόμμα) Παύλος Πολάκης ξεκαθάρισε ότι «η σημερινή ηγεσία δεν μπορεί να δώσει πολιτική λύση. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή, και θα συμβάλλω σ’ αυτό».

Σύμφωνα με άλλες πηγές ο Στέφανος Κασσελάκης, αφού διαμαρτυρήθηκε στα μέλη του οργάνου για τις διαρροές την ώρα της συνεδρίασης τόνισε: «δεν σηκώνω το γάντι, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ταλαιπωρηθεί άλλο».

«Οποίος θέλει να κάνει μομφή στην Κεντρική Επιτροπή» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Πολάκης έβαλλε και κατά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την υπόθεση της Αθηνάς Λινού.

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία

Η πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική, η οποία έφτασε να απειλεί μέχρι και τον αστικό ιστό του Χαλανδρίου, είναι το αποκορύφωμα και το αποτέλεσμα των εγκληματικών επιλογών και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης Μητσοτάκη στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.



Όσα επικοινωνιακά τεχνάσματα κι αν χρησιμοποιήσει, ο κ. Μητσοτάκης, όσο κι αν προσπαθήσει να μεταθέσει αλλού τις ευθύνες, από την κλιματική κρίση μέχρι τους ίδιους τους κατοίκους, που δεν καθάρισαν τα οικόπεδά τους, η αλήθεια δεν κρύβεται. Επί ΝΔ, από το 2019, έχουν τριπλασιαστεί οι καμένες εκτάσεις, ενώ η χώρα μας είναι πρώτη στην Ε.Ε. στην αναλογία καμένων εκτάσεων ανά αριθμό πυρκαγιών.



Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει απορροφήσει τα αναγκαία κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την Πολιτική προστασία. Αρνείται πεισματικά να προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αποδυνάμωσε την Δασική Υπηρεσία, όπου οι φετινές προσλήψεις εποχικού προσωπικού στα Δασαρχεία ολοκληρώθηκαν μόλις πριν λίγες εβδομάδες.



Μετά την καταστροφή, ο για μέρες εξαφανισμένος πρωθυπουργός, προέβη σε εξαγγελίες που θα μείνουν κι αυτές στα χαρτιά, όπως αυτές που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Εξαγγελίες που επαναλαμβάνουν τις προτάσεις και τα μέτρα που είχε καταθέσει και αρχίσει να δρομολογεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το πόρισμα Goldammer (2019), τη δημόσια πολιτική πρόληψης πυρκαγιών (2019), και την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (2018). Και τα οποία θυσιάστηκαν στο βωμό του μικροπολιτικού οφέλους, και του δόγματος της ιδιωτικοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποτελεσματική πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος, και την ίδρυση ειδικού κλάδου δασοπυροσβεστών, όπως και την αγορά νέων πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και τη χρήση αξιόμαχων αλλά παροπλισμένων και παλαιότερων οχημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.



Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει άμεσα, Πρόταση Νόμου για την συγκρότηση Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, με νομική, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.



Με τον διοικητή και τους υποδιοικητές της Ανεξάρτητης αυτής Αρχής, να επιλέγονται, όχι με κομματικά κριτήρια, αλλά μετά από ακρόαση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και με την σύμφωνη γνώμη μίας Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή θα διαθέτει συνδέσμους και συντονιστές σε κάθε περιφέρεια, όπως και ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα προειδοποιούν εγκαίρως για κινδύνους.



Στον πυρήνα της πολιτικής και των αξιών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, της μεγάλης πρόκλησης της εποχής μας.



Ταυτόχρονα, όμως, θα αναζητήσει και τις συγκεκριμένες ευθύνες, τις πράξεις και τις παραλείψεις όλων όσοι ενεπλάκησαν στην αντιμετώπιση της πρόσφατης καταστροφής στην Αττική, και τον ακριβή αριθμό των εναέριων και επίγειων δυνάμεων που κλήθηκαν να την αντιμετωπίσουν. Γιατί οι πολίτες δικαιούνται να μάθουν την αλήθεια.



• Αυτές τις κρίσιμες στιγμές, είναι αναγκαία και απαραίτητη όσο ποτέ, η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέσα κι έξω από τη βουλή, για να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν ο δρόμος της ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και της μεγάλης προοδευτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος. Είναι αυτονόητο ότι η παρουσία του προέδρου του κόμματος στο ελληνικό κοινοβούλιο θα δυναμώσει τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μεγάλη, αντιπολιτευτική προσπάθεια του κόμματος.



• Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είχε και δεν έχει αφανείς χρηματοδότες και «χορηγούς». Στηρίζεται στην κρατική χρηματοδότηση, και στη συνεισφορά των μελών, των στελεχών και των βουλευτών του. Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μετά τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης, έχουν επίπτωση και στη χρηματοδότηση των μέσων του κόμματος, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και για την ποιότητα της ενημέρωσης των πολιτών, η οποία πλήττεται καθημερινά.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την ανασυγκρότηση και την ισχυροποίηση των μέσων του, για να μπορεί να ακούγεται δυνατά, μέσα από αυτά, η φωνή της κοινωνίας. Για την αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, τα ΔΣ των δύο μέσων, της Αυγής και του Κόκκινου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητας εξεύρεσης πόρων και χρηματοδότησης για να υπηρετηθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης και εξορθολογισμού των ΜΜΕ, το οποίο θα περιλαμβάνει και πρόγραμμα εθελούσιας για τους εργαζόμενους.



• Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει, ενόψει και της ΔΕΘ, κοινωνικά δίκαιες και συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, από την ακρίβεια και το στεγαστικό, μέχρι την δημόσια Υγεία, η οποία καθημερινά καταρρέει. Και θα αγωνιστεί μέσα κι έξω από τη βουλή, για να γίνουν σύντομα πράξη οι ελπίδες και τα όνειρα των Ελλήνων πολιτών, για μια καλύτερη ζωή.

