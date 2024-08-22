Αιγαίο: Παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικό αεροσκάφος και τουρκικό ελικόπτερο

Ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ΑΤR-72, και ένα τουρκικό ελικόπτερο, εισήλθαν σήμερα Πέμπτη στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Καταγράφηκαν 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (ΚΕΚ) στο FIR ΑΘηνών, στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, από τις 12 έως τις 17 Αυγούστου και στις 19 και 20 Αυγούστου έχουν καταγραφεί καθημερινά παραβάσεις των κανόνων ενέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, είτε από τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας (CN-235,ΑΤR-72), είτε από τουρκικά UAV, στην ίδια περιοχή .

Το τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.