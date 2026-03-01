Σβίγκου: «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο»

Η ασφάλεια της χώρας συνδέεται με την επικράτηση και την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας», τόνισε η Ράνια Σβίγκου, υπεύθυνη στην Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε παρέμβασή στο Mega, αναφερόμενη στην πολεμική επιχείρηση Ισραήλ–Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν.

«Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να είναι παρακολούθημα της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ» ανέφερε, υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρητά και απερίφραστα καταδίκασε τις επιθέσεις» ενώ επισήμανε ότι «η δημοκρατία δεν εξάγεται».

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, είπε ότι «η επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι αλά καρτ» και υπενθυμίζοντας ότι «πολύ πρόσφατα, με τη Βενεζουέλα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν είναι ώρα να σχολιάσει την παραβίαση του διεθνούς δικαίου» τόνισε πως η ειρήνη και η σταθερότητα «δεν αποτελούν απλώς ηθική επίκληση, αλλά ζήτημα εθνικού συμφέροντος».

Υπογράμμισε ότι «η χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οφείλει να έχει σταθερό λόγο υπέρ του διεθνούς δικαίου», επισημαίνοντας ότι «υπάρχει η ανοιχτή πληγή της Κύπρου και τα συμφέροντα της χώρας απέναντι σε μια τουρκική προκλητική στάση».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο», ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαβεβαιώσει σχετικά και να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις. Και κατέληξε επισημαίνοντας ότι «το συμφέρον της χώρας είναι η επικράτηση της ειρήνης και στην κατεύθυνση αυτή απαιτούνται ανάλογες πρωτοβουλίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης».

