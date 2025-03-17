Οκτώ χρόνια μετά το ναυάγιο των συνομιλιών για το Κυπριακό στο Κραν Μοντανά και τέσσερα μετά την τελευταία συνομιλία στη Γενεύη όπου η Τουρκική πλευρά έθεσε ως όρο την αναγνώριση της «κυριαρχικής ισότητας» για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, τα Ηνωμένα Έθνη επιχειρούν να επαναφέρουν το Κυπριακό στις ράγες μέσω της άτυπης πενταμερούς συνάντησης που αρχίζει απόψε.

Τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή οι πλευρές στην Κύπρο και οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις θα παρακαθίσουν στις 20:00 ώρα Ελλάδος σε δείπνο υπό τον Αντόνιο Γκουτέρες όπου θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους.

Αυτό που αναμένεται από το αποψινό δείπνο είναι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών, δηλαδή οι Νίκος Χριστοδουλίδης, Ερσίν Τατάρ, Χακάν Φιντάν και Γιώργος Γεραπετρίτης να καταθέσουν τις θέσεις του και να ανταλλάξουν απόψεις, ενόψει της αυριανής ημέρας κατά την οποία θα αναλάβει δράση ο Αντόνιο Γκουτέρες, που θα πραγματοποιήσει διμερείς συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους.

Μικρό καλάθι για αποτέλεσμα

Αν και η ιστορία των συνομιλιών για το Κυπριακό δείχνει ότι όλα τα σενάρια είναι ανοικτά και οι εκπλήξεις πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψιν ως πιθανές, η πορεία των τελευταίων ετών και οι θέσεις των πλευρών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για σημαντικές ανακοινώσεις περί επανέναρξης των επίσημων διαπραγματεύσεων. Αυτό που είναι πιο πιθανό, είναι να γίνει προσπάθεια για μια κατάληξη σε οδικό χάρτη που να περιλαμβάνει εφαρμογή σημαντικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων.

Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν στην Ολομέλεια της άτυπης πενταμερούς, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη. Εκεί θα συζητηθούν εκτενέστερα οι θέσεις των πλευρών και τα συμπεράσματα του Γενικού Γραμματέα από τις διμερείς συναντήσεις που θα προηγηθούν.





Πηγή: Deutsche Welle

