Σε τηλεοπτικό του μήνυμα για τη μετάβαση του στη Γενεύη και τη συμμετοχή του στην άτυπη διευρυμένη συνάντηση υπό την αιγίδα των ΗΕ, ο Πρόεδρος είπε ότι είμαστε έτοιμοι αλλά και προετοιμασμένοι για να είμαστε εποικοδομητικοί, με πυξίδα το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων, για να μπούμε στην ουσία, αλλά και για να προκύψει αποτέλεσμα που θα διατηρεί τη διαδικασία ενεργή.

«Αναχωρώ αύριο για τη Γενεύη, για να συμμετάσχω στην άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, υπό την αιγίδα του ΓΓ των ΗΕ, στις 17-18 Μαρτίου 2025. Η διευρυμένη διάσκεψη ως αποτέλεσμα και της συνάντησης στη Νέα Υόρκη, στις 15 Οκτωβρίου, εντάσσεται στην κινητικότητα που παρατηρείται στο Κυπριακό, προϊόν και των δικών μας συντονισμένων ενεργειών και της ξεκάθαρης πολιτικής μας βούλησης που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα" ανέφερε ο Πρόεδρος.

Πήραμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, πρόσθεσε, και επιδείξαμε γνήσια πολιτική βούληση που αναγνωρίζεται από όλους.

"Προσέρχομαι στη συνάντηση με απόλυτη σοβαρότητα και με στόχο να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική συζήτηση που θα ανοίξει τον δρόμο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, από εκεί που διακόπηκε στο Κραν Μοντανά το καλοκαίρι του 2017" τόνισε.

Είπε επίσης ότι "είμαστε έτοιμοι αλλά και προετοιμασμένοι για να είμαστε εποικοδομητικοί, με πυξίδα το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων, για να μπούμε στην ουσία, αλλά και για να προκύψει αποτέλεσμα που θα διατηρεί τη διαδικασία ενεργή".

Σημείωσε ότι σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική των συναντήσεων διευρυμένης μορφής οι οποίες περιλαμβάνουν τα μέρη των Συνθηκών του 1960, θα εκπροσωπήσει -με την ιδιότητά του ως Προέδρου- την Κυπριακή Δημοκρατία ως συμβαλλόμενο μέρος στις εν λόγω Συνθήκες και, ταυτόχρονα, θα εκπροσωπεί και την ελληνοκυπριακή κοινότητα στις διακοινοτικές πτυχές των συζητήσεων.

Ανέφερε ότι υπό το φως των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων και των σοβαρών προκλήσεων για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και στο πλαίσιο της επερχόμενης διευρυμένης συνάντησης στη Γενεύη, η προσήλωση στον σεβασμό και στην υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική. Εξάλλου, είπε, το κύρος της διεθνούς αρχιτεκτονικής αυτό απαιτεί.

Υπενθύμισε τέλος ότι θέση της διεθνούς κοινότητας είναι ότι η μοναδική βάση επίλυσης του Κυπριακού είναι η Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με μια κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα και μια ενιαία ιθαγένεια, με διασφαλισμένη την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητά της.

Αυτή είναι και η μόνη επιλογή», κατέληξε ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

