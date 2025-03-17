Στην ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος ενίσχυσης της απασχόλησης για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης που βρίσκονται σε διαδικασία Μετάβασης, προχώρησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της σήμερα στο Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης.

Πρόκειται για πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία 1000 θέσεων Εργασίας προϋπολογισμού 10,7 εκ Euro και διάρκειας 12 μηνών. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας «το πρόγραμμα θα ενισχύει δύο περιπτώσεις ανέργων, αυτών που συσχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την λιγνιτική εξορυκτική δραστηριότητα και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τους με ανέργους όλων των άλλων ειδικοτήτων».

Το πρόγραμμα στην περίπτωση των ανέργων θα επιχορηγεί το 75% του μισθολογικού κόστους, δηλαδή 830 ευρώ το μήνα και στην περίπτωση όσων συνδέονται με τη Δίκαιη Μετάβαση θα ενισχύει με 1185 ευρώ το μήνα δηλαδή, κατά 100% το μισθολογικό κόστος.

Όπως δήλωσε «έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση και το επόμενο διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος».

Η κα Κεραμέως υπενθύμισε ότι «τρέχει» ήδη το πρόγραμμα επιχορήγησης εργασίας για τους 55 ετών κι άνω», ένα πρόγραμμα που την προηγούμενη περίοδο έδωσε τη δυνατότητα σε 26.500 πολίτες να συμπληρώσουν την προϋπηρεσία τους ώστε να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν κι όπως τόνισε «συνεχίζουμε αυτή την πετυχημένη πρακτική με την επιχορήγηση στο 75% του μισθού για ένα συν ένα χρόνο».

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Δημόσιοι οργανισμοί και όλα τα ΝΠΔΔ. «Θέλουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που επιθυμούν να βρουν δουλειά ώστε να κλείσουν τον εργασιακό τους βίο κι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα ΔΥΠΑ» σημείωσε.

Σε ότι αφορά τον κατώτατο μισθό η Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι «πολύ σύντομα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει νέα αύξηση του», τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα φέρει την πρόταση του υπουργείου της στο υπουργικό συμβούλιο «ώστε η αύξηση να ισχύσει από την 1η Απριλίου 2025». Διευκρίνισε ότι «στη σχετική πρόταση του κατώτατο μισθού στον ιδιωτικό τομέα θα περιλαμβάνεται και η προστασία του κατώτατου μισθού στον δημόσιο τομέα και όπως τόνισε είναι κάτι που κάνουμε για πρώτη φορά».

Ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Σπύρος Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι «τα τελευταία 5 χρόνια έχουν δοθεί στη Δυτική Μακεδονία υπό τη μορφή προγραμμάτων και ενισχύσεων απασχόλησης 88 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 83,7 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης και 3,57 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί σε άλλες παροχές εκ μέρους του Οργανισμού». Επίσης, από τα προγράμματα Κοινωνικής πολιτικής έχουν ενισχυθεί 57.709 ωφελούμενοι στον Κοινωνικό Τουρισμό, 5.811 ωφελούμενοι σε επιταγές θεάματος, 30.680 ωφελούμενοι για αγορά βιβλίων και 17016 ωφελούμενοι ε κατασκηνωτικά προγράμματα. Αναφερόμενος στην μείωση της ανεργίας τόνισε ότι «το 2019 παραλάβαμε την ανεργία στην Δυτική Μακεδονία στο 23% και σήμερα που μιλάμε βρίσκεται στο 11%. Δεν έχουμε απαντήσεις σε όλες τις προκλήσεις» δήλωσε ο κ. Πρωτοψάλτης αλλά «δεχόμαστε προτάσεις για την μεγαλύτερη βελτίωση των δεικτών της ανεργίας».

Νωρίτερα η Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης συνοδευόμενη από τον Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Σπύρο Πρωτοψάλτη επισκέφθηκαν το συγκρότημα Εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών προκειμένου να δουν την εξέλιξη των εργασιών ολοκλήρωσης τους. Πρόκειται για 80 εργατικές κατοικίες που ξεκίνησαν το 2003 αλλά δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως «οι Εργατικές κατοικίες αναμένεται να παραδοθούν στους δικαιούχους προς το τέλος του 2025».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

