Μία από τις πρόσφατες επιτυχίες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες είναι η πρώτη πανελλαδική δέσμευση κρυπτονομισμάτων ως προϊόντων κλοπής, μετά τον εντοπισμό και το πάγωμα σημαντικού ποσού Ethereum που είχαν αφαιρεθεί από τη μεγαλύτερη επίθεση hacking στην ιστορία του κλάδου — ένα γεγονός που προκάλεσε ακόμη και δημόσιο «alert» από το FBI.

Την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Αρχής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος παρουσίασε το επιχειρησιακό έργο και παράλληλα αναφέρθηκε σε πρόσφατα παραδείγματα καταπολέμησης παράνομων δράσεων.

Πρώτη περίπτωση πανελλαδικά εντοπισμού και δέσμευσης κρυπτονομισμάτων, ως προϊόντων κλοπής

Μία από τις τελευταίες επιτυχίες της Αρχής αφορά στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, όπου, πολύ πρόσφατα, κατάφερε να εντοπίσει και να δεσμεύσει ποσότητα κρυπτονομισμάτων προερχομένων από τη μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του κλάδου. Ενδεικτικό του μεγέθους και της σημασίας της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι το γεγονός ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) εξέδωσε σχετική δημόσια ανακοίνωση (alert), ενημερώνοντας το κοινό για πάγωμα συναλλαγών.

Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα, μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στην Αρχή, διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση ύποπτης συναλλαγής κρυπτονομισμάτων από εγγεγραμμένο χρήστη σε πλατφόρμα ελληνικής εταιρείας - παρόχου υπηρεσιών ανταλλαγής.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο χρήστης είχε λάβει στο Ethereum crypto wallet του σημαντικό χρηματικό ποσό σε Ethereum, το οποίο, όπως προέκυψε από την ανάλυση των ειδικά εκπαιδευμένων αναλυτών της Αρχής — με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων — προερχόταν από τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του κλάδου. Το περιστατικό είχε λάβει χώρα εις βάρος γνωστού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στις αρχές του έτους και αποδίδεται σε διαβόητη ομάδα hacking.

Ακολούθως, για το ανωτέρω κρυπτογραφικό πορτοφόλι (crypto wallet) και το εγκληματικό προϊόν που περιείχε, εκδόθηκε Διάταξη Δέσμευσης από την Αρχή, ενώ συντάχθηκε και σχετικό πόρισμα, τα οποία διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τις κατά νόμον περαιτέρω ενέργειες.

Στοιχεία - «κλειδιά» για το 2024

Τα αποτελέσματα της Αρχής είναι μετρήσιμα και άκρως ενθαρρυντικά, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία που παρουσίασε στον Κυριάκο Πιερρακάκη ο κ. Βουρλιώτης. Συγκεκριμένα, το 2024 η Αρχή κατάφερε καίρια πλήγματα στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα:

10 εκατ. ευρώ δεσμευμένα κεφάλαια που αναμένεται να επιστραφούν στα θύματα μέσω διεθνούς συνεργασίας

200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, οχήματα, κ.ά.)

Το συνολικό ποσό εγκληματικού προϊόντος ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος του οποίου δεσμεύτηκε έγκαιρα

30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών πάσης φύσεως.

Έλεγχοι σε 2.500 φυσικά και 1.500 νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Ουκρανία

3 εκατ. ευρώ αξία δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα και σχετίζονται με τις κυρώσεις λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία

170.000 υπόχρεοι σε Πόθεν Έσχες, με 15.000 περιπτώσεις να παραπέμπονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές

Στήριξη από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει θεσμικά και ενεργά την Αρχή με:

Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας της. Επενδύσεις άνω του Euro1 εκατ. για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και την τεχνική της αυτονομία:

550.000 ευρώ για τις μηχανογραφικές υποδομές

500.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη, δήλωσε:

«Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποτελεί θεμέλιο της εθνικής προσπάθειας για την ενίσχυση της διαφάνειας, την πρόληψη και την καταστολή του οικονομικού εγκλήματος.

Η δέσμευση ποσών που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε ένα έτος, αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της, υποστηρίζει θεσμικά το έργο της. Επενδύει πάνω από Euro1 εκατ. για την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων, ενισχύοντας την τεχνική της αυτονομία και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Η Αρχή στελεχώνεται με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας, ικανό να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις — ανάμεσά τους και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Διασφαλίζουμε τις θεσμικές και λειτουργικές εγγυήσεις ώστε η Αρχή να επιτελεί το έργο της ανεξάρτητα, αποτελεσματικά και με διαρκή επιχειρησιακή αναβάθμιση».

