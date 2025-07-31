Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε ότι «γίνεστε, για πολλοστή φορά, προκλητικοί και ψεύτες στην προσπάθειά σας να υπερασπιστείτε τις αθλιότητες που φέρνετε για τα πανεπιστήμια με αυτό το πολυνομοσχέδιο».

Πρόσθεσε ότι δεν είναι μόνο το ΚΚΕ που λέει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, αλλά και οι φορείς στις τοποθετήσεις τους στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ήταν αρνητικοί.

Είπε ότι η κυβέρνηση «βλέπει σαν εχθρούς αυτούς που αγωνίζονται, που ορθώνουν δράση και σκέψη για να καλυτερεύσει η ζωή, οι σπουδές και ο κόσμος».

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση «θέλει να προστατεύσει την επιχειρηματική δράση στα πανεπιστήμια» και «διασφαλίζει την λειτουργία των πανεπιστημίων προς σκοπούς ξένους και εχθρικούς από τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες πολεμικής εμπλοκής στα αρρωστημένα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ που με των λαών το αίμα ξαναμοιράζουν τη γη».

Χαρακτήρισε «προκλητικό» τον πρωθυπουργό όταν λέει ότι «δίνει τελευταία ευκαιρία», σημειώνοντας «σε ποιούς δίνετε "τελευταία ευκαιρία"; Σε νέα παιδιά 24 και 25 χρονών; Έχετε το θράσος να δίνετε τελεσίγραφα σε ανθρώπους που είναι στην άνοιξη της ζωής τους και η πολιτική σας τους κόβει τα φτερά;».

Είπε ότι όλες οι κυβερνήσεις και όσοι πίνουν νερό στο όνομα της πολιτικής της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, ορθώνουν εμπόδια στον δρόμο των νέων στην εκπαίδευση.

Τόνισε ότι αυτό που «οφείλει να κάνει η Πολιτεία είναι να στηρίξει τις προσπάθειές τους και να δώσει απαντήσεις στην αγωνία τους για το μέλλον».

«Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν είναι ούτε εγκληματίες, ούτε τεμπέληδες. Παρά το ότι σήμερα η κυβερνητική πλειοψηφία και διάφοροι άλλοι, ίσως, "πρόθυμοι" θα ψηφίσουν αυτό το τερατούργημα, το ΚΚΕ και μέσα και κυρίως έξω από τη Βουλή, θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να μείνει στα χαρτιά και τελικά να πεταχτεί κι αυτό, όπως τόσοι άλλοι αντιλαϊκοί νόμοι, στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Σας λέμε ξεκάθαρα ότι πίσω από την πυγμή κρύβεται η μεγάλη αδυναμία σας» υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι η «εκκαθάριση των φοιτητικών καταλόγων θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί με μια απλή οδηγία διοικητικού χαρακτήρα».

Υπογράμμισε ότι είναι η πολιτική της κυβέρνησης που δεν επιτρέπει στους φοιτητές να αφοσιωθούν απρόσκοπτα στις σπουδές τους.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε «κάτω από την πίεση του κόσμου των πανεπιστημίων, σε μια μικρή αναδίπλωση ως προς την εφαρμογή του άδικου μέτρου των διαγραφών, δίνοντας μια παράταση υπό προϋποθέσεις, οι οποίες συνεχίζουν να αποκλείουν άδικα, χιλιάδες που παλεύουν με νύχια και με δόντια να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους».

Ανέφερε ότι «η τελευταία ευκαιρία» που διαφημίζει η κυβέρνηση, αφού «με την πράξη της διαγραφής προβλέπεται να παίρνουν βεβαίωση "πιστωτικών μονάδων"» είναι για να μετακινηθούν οι φοιτητές «ως πελατεία στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, με βάση και τη σύμβαση της Λισσαβόνας που ψηφίσατε μαζί με το ΠΑΣΟΚ».

Είπε ότι με πρόσχημα την «ασφάλεια στα πανεπιστήμια» η κυβέρνηση επιχειρεί να «φιμώσει τους φοιτητές και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους».

Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «πραγματικός στόχος των διαγραφών, το οποίο ομολόγησε κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, είναι να βελτιώσετε εικονικά κάποιους δείκτες, για να ανέβουν μερικά "ποντάκια" στις διεθνείς κατατάξεις τα δημόσια πανεπιστήμια, να τους "γυαλίσετε τη βιτρίνα" για να προσελκύσετε πελατεία. Αυτή είναι η περιβόητη "ανταγωνιστικότητα" των πανεπιστημίων, με τις ευλογίες της ΕΕ που όλοι πλην ΚΚΕ επικαλείστε».

«Διαγράφετε όσους δεν φέρνουν έσοδα από δίδακτρα για να "υποδεχτείτε" φοιτητές-πελάτες. Αλήθεια, αυτός δεν είναι ο λόγος, για τον οποίο εξαιρείτε και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από το μέτρο; Ότι πληρώνουν δίδακτρα οι φοιτητές;» συμπλήρωσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι επειδή η κυβέρνηση γνωρίζει πως το νομοθέτημα θα συναντήσει σοβαρές αντιστάσεις, γι' αυτό «προβλέπει πειθαρχικές ποινές για να εφαρμοστεί αυτό το άδικο και ταξικό μέτρο, αυτός ο νέος "κόφτης" από τα δημόσια πανεπιστήμια».

Κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων που αφορούν στην ουσιαστική στήριξη των φοιτητών και φοιτητριών.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί «μεμονωμένα, καταδικαστέα σκηνικά για να πείσει την κοινωνία», και πρόσθεσε ότι «καμία σχέση όμως δεν έχουν όλα αυτά, με την καθημερινότητα των πανεπιστημίων».

«Αντίθετα, οι διάφοροι "φραπέδες", "χασάπηδες" και άλλα κατακάθια που υπάρχουν και στα πανεπιστήμια, δεν "παίζουν πρώτο θέμα" γιατί αποδεικνύουν ότι ο διαφθορέας και μέσα στα πανεπιστήμια είναι η πολιτική του κέρδους, είναι η πολιτική της ΕΕ των λόμπι» σημείωσε.

Είπε ότι εκείνο που ενοχλεί την κυβέρνηση είναι οι μεγάλοι αγώνες φοιτητών και πανεπιστημιακών και γι' αυτό «βασικός και κύριος στόχος, σκοπός του νομοσχεδίου σας είναι η ενίσχυση μηχανισμών καταστολής και παρακολούθησης».

«Άλλωστε, τα "πειθαρχικά παραπτώματα" που προβλέπετε να έχουν τις βαρύτερες ποινές, που φτάνουν έως και την απώλεια φοιτητικής ιδιότητας, είναι αυτά, που με τις διατυπώσεις-λάστιχο που κάνετε, αξιοποιούνται μόνο για καταστολή φοιτητικών αγώνων» σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του επισήμανε ότι «όσο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που, όπου σταθούν εδώ μέσα και όπου βρεθούν, μιλούν για ιδεοληψίες, κυρίως της κυβέρνησης, που δεν εναρμονίζονται, δήθεν λένε κάποιοι, με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, έλεος πια με αυτό το ξέπλυμα και τις ιδεοληψίες όλων σας! Μα, στις ίδιες τις εκθέσεις της ΕΕ αναφέρεται σαν βασικό μέλημα η αντιμετώπιση της "ριζοσπαστικοποίησης" στους χώρους των πανεπιστημίων!».

Είπε ότι η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι «η "ελεγχόμενη πρόσβαση" διασφαλίζει ότι δεν θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με αυτά» και την κάλεσε να απαντήσει γιατί δίνει «"ελευθέρας" εισόδου σε ΝΑΤΟϊκούς φονιάδες, σε οπλοβιομηχανίες, σε ομίλους και εταιρίες που "στήνουν" ακόμα και δικά τους Προγράμματα Σπουδών, σε στελέχη, διάφορα, επιχειρήσεων και εκπροσώπους εργοδοτικών ενώσεων, οι οποίοι συμμετέχουν και σε όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων».

«Θα έχουν πρόσβαση οι φοιτήτριες και οι φοιτητές σε υποδομές και εξοπλισμό των πανεπιστημίων ή θα συνεχίσετε να τους αφήνετε στην απ' έξω, για να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε επί πληρωμή Προγράμματα;

Προβλέπετε αποζημίωση των ΑΕΙ από τους υπαίτιους, αν προκληθεί φθορά, για να μην πληρώνει -λέτε- ο λαός τα "σπασμένα". Απαντήστε μας όμως: θα πληρώνουν οι εταιρίες που χρησιμοποιούν τις υποδομές για δικό τους αποκλειστικά όφελος και τις στερούνται οι φοιτητές ή θα τις παίρνουν διαλυμένες οι ερευνητές;» πρόσθεσε.

«Η πολιτική σας τσακίζει τα πανεπιστήμια, πνίγει την έρευνα, καθηλώνει την επιστήμη, γιατί δεν θέλει τον νέο, κριτικό, δημιουργικό νου, που θα αμφισβητεί, θα αποκαθηλώνει το παλιό, το κατεστημένο και θα φέρνει νέες, πραγματικά καινοτόμες ιδέες, θα απαλλάσσει τον άνθρωπο από τον μόχθο, αλλά και από ανορθολογικές και αντιεπιστημονικές θεωρίες» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Το πανεπιστήμιο μπορεί και πρέπει να είναι χώρος ανοιχτός στις νέες ιδέες, στον διάλογο, στη ζύμωση και τη διαπάλη. Χώρος ανοιχτός στη μάθηση, χωρίς ταξικούς περιορισμούς, που στηρίζει την έρευνα χωρίς "αποδείξεις σκοπιμότητας", δηλαδή κερδοφορίας.

Το νέο, το πραγματικά προοδευτικό, είναι αυτό που αντιστρατεύεται την αδικία σήμερα. Έχετε διαλέξει πλευρά και έχουμε επιλέξει κι εμείς. Είμαστε με τους φοιτητές, τους πανεπιστημιακούς που παλεύουν και σήμερα ενάντια στο νομοσχέδιό σας κι είστε με το "κυνήγι μαγισσών", μια "ιερά εξέταση" στον 21ο αιώνα.

Είμαστε η φωνή τους που ακούστηκε και ακούγεται και εδώ και στους δρόμους, μαζί τους, και θα σπάει στην πράξη τις απαγορεύσεις σας. Γιατί το δίκιο ξέρει πάντα να βρίσκει τον δρόμο του για να εκφραστεί. Είμαστε με τη νεολαία που ασφυκτιά από την ταξική πολιτική σας.

Οι νέες και οι νέοι της χώρας θα γράψουν τη δική τους ιστορία, όπως και οι προηγούμενες γενιές. Κι αυτή θα είναι γραμμένη με τους αγώνες τους για τα δικαιώματα, για τις ανάγκες και τα όνειρά τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.