Για «ομολογημένο σχέδιο ακυρότητας της διαδικασίας» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την παρέμβαση του στην Ολομέλεια για τα όσα συνέβησαν χτες το βράδυ, παραπέμποντας στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΝΔ.

Χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «επικίνδυνο για τη χώρα», σημειώνοντας πως ο στόχος του ήταν διπλός: Από τη μια να μην γίνει η προανακριτική, μετά από «έμμεσες και άμεσες απειλές» από Βορίδη και Αυγενάκη και από την άλλη να μην υπάρχει ελεύθερη διατύπωση της γνώμης των βουλευτών της ΚΟ, φοβούμενος ότι κάποιοι βουλευτές ήθελαν να ψηφίσουν κατά συνείδηση, υπέρ της προανακριτικής.

«Η χθεσινή εικόνα και το αποτύπωμα της συμμετοχής στη διαδικασία τής τελικά άκυρης εν εξελίξει ψηφοφορίας, δείχνει το σκάνδαλο της εκτροπής, αλλά και ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ελέγχει πάνω από τη μισή κοινοβουλευτική του ομάδα. Και αυτό του προκαλεί πανικό», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι 79 βουλευτές ήταν «εξαφανισμένοι» και άφησαν «μετέωρο» τον πρωθυπουργό.

Όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να «γελοιοποιηθεί», γιατί «δεν άντεχε να υποστεί μία κοινοβουλευτική ήττα και προτίμησε μία αντιδημοκρατική εκτροπή». «Αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης που παρουσιάστηκε στην κοινή γνώμη ως νέο-εκσυγχρονιστής», σχολίασε, κάνοντας λόγο για «ανεξίτηλο στίγμα ανεπάρκειας, απονομιμοποίησης και ήττας».

Όσον αφορά τη στάση της αντιπολίτευσης, είπε πως αποχωρώντας, σύσσωμη κατήγγειλε τη μεθόδευση, υπερασπιζόμενη τους θεσμούς και τη Δημοκρατία.

Εκτός όμως από την ευθύνη της κυβέρνησης για την «ξεκάθαρη παραβίαση του Συντάγματος» και τον «ακραίο διασυρμό του Κοινοβουλίου», ευθύνες καταλόγισε και στο προεδρείο της Βουλής, το οποίο, όπως υποστήριξε, όφειλε «να προστατέψει το κύρος της Βουλής». Κάλεσε, δε, τον πρόεδρο, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος απουσίαζε χτες, να έρθει σήμερα και να αναλάβει την ευθύνη, ενώ κατηγόρησε τον προεδρεύοντα της χτεσινής διαδικασίας ότι παραβίασε τον κανονισμό, καθώς από τη μία οι βουλευτές της ΝΔ απουσίαζαν με σχέδιο, και από την άλλη δεν επετράπη στους βουλευτές που ήταν παρόντες να ψηφίσουν για την αναβολή της διαδικασίας, όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Ζητώντας έκτακτη διάσκεψη πρόεδρων για να συζητήσει την επανάληψη της συζήτησης, δήλωσε πως για τον ΣΥΡΙΖΑ, η χθεσινή διαδικασία «δεν είναι περαιωμένη και παραμένει σε εκκρεμότητα».

«Η συζήτηση θα συνεχιστεί, θέλει δε θέλει ο κ. Μητσοτάκης, με ή χωρίς τον κ. Μητσοτάκη, αλλά θα είναι εδώ οι βουλευτές της ΝΔ γιατί τους έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός», υπογράμμισε, ενώ ζήτησε και πάλι την παραίτηση του κ. Μητσοτάκη και της «κυβέρνησης των σκανδάλων».

Συνεχίζοντας την παρέμβασή του, αναφέρθηκε και στο ζήτημα που προέκυψε χτες με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και την επίθεση που εξαπέλυσε στον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως ήταν «βαλτός» από τον πρωθυπουργό για να αλλάξει ατζέντα και να «δημιουργήσει εντάσεις», «πουλώντας παραμύθι στους Έλληνες» και ζητώντας εκ νέου την αποπομπή του.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι και πάλι απαξιώνει τα πανεπιστήμια, αφήνοντας κενές θέσεις προκειμένου να δημιουργήσει «πελάτες για τα κολέγια».

«Όχι, αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Είναι ένα καθαρό σχέδιο μετατροπής της Παιδείας σε εμπόρευμα», είπε.

Όσον αφορά την πρόβλεψη για πειθαρχικές διώξεις φοιτητών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ποινικοποίηση» των πανεπιστημίων και έκανε λόγο για νομοσχέδιο με αυταρχισμό, αυθαιρεσία και καταστολή. «Κάθε ενέργεια ελεύθερης έκφρασης ή συλλογικής διεκδίκησης μέσα στα ΑΕΙ θα είναι πλέον πειθαρχική παράβαση. Μόνο αυταρχισμός και τρόμος», υπογράμμισε, δηλώνοντας την πλήρη αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία και την δέσμευσή του για την κατάργησή της στην πράξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

