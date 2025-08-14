Λογαριασμός
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθεί πυρόπληκτες περιοχές στην Αχαΐα

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης του γγ ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Κουτσούμπας: Θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στην Αχαΐα

Πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας θα επισκεφθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου ο γγ ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Κουτσούμπας έχει ως εξής:

  • Στις 09:00 θα επισκεφθεί τα Συχαινά της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους.
  • Στις 11:30 θα επισκεφθεί τη Δυτική Αχαΐα, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους στην περιοχή Ροΐτικα.
  • Στις 20:00 θα μιλήσει σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.
