Μπακογιάννη: Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τη λογική του «λεφτά υπάρχουν»

«Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τη λογική του "λεφτά υπάρχουν". Την πληρώσαμε με δέκα χρόνια μνημόνια και με μείωση 25% του ΑΕΠ», τόνισε την Παρασκευή η βουλευτής Χανίων της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σε δημοσιογράφους στο Ηράκλειο.

Η κ. Μπακογιάννη, μιλώντας για τα προτεινόμενα μέτρα από τον Στέφανο Κασσελάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημείωσε ότι «δεν έχουμε διδαχθεί ως πολιτικό σύστημα από αυτή τη φοβερή περιπέτεια που πέρασε» και πως σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία «δεν είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε και να παρασυρθούμε σε μία τέτοια λογική, γιατί αν ένα πράγμα έχουμε ορκιστεί στον ελληνικό λαό, είναι ότι τέτοια περιπέτεια όπως πέρασε η χώρα με τα μνημόνια, που οφειλόταν στο ότι τινάχθηκαν στον αέρα τα δημοσιονομικά της, δεν θα ξαναπεράσει ποτέ».

«Άκουσα τον κ. Κασσελάκη να λέει ότι θα δώσει 13η και 14η σύνταξη, 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο. Μόλις μας εξηγήσει ο κ. Κασσελάκης ποιο κουμπί θα πατήσει για να τυπώνει ευρώ, θα είμαι ιδιαιτέρως ευτυχισμένη» σχολίασε η κ. Μπακογιάννη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε επίσης, ενόψει των Ευρωεκλογών του Ιουνίου, ότι μόνο η ΝΔ μιλάει για την Ευρώπη, σχολιάζοντας όπως τόνισε προτάσεις των άλλων κομμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των Ελλήνων «ξεχνώντας ότι έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές» διευκρινίζοντας ότι ο τόπος εκτός από ισχυρή κυβέρνηση «χρειάζεται και ισχυρή αντιπολίτευση».

Για τη μάχη των επερχόμενων ευρωεκλογών, η Ντόρα Μπακογιάννη, σημείωσε ότι είναι σημαντική, καθώς «η Ευρώπη και άρα το δικό μας σπίτι, αντιμετωπίζει πάρα πολλούς κινδύνους», και πως «οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, είναι εξαιρετικά σημαντικές», ενώ έκανε κάλεσμα στους πολίτες της Κρήτης, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των εκλογών, εξηγώντας ότι «το μέλλον θα εξαρτηθεί από αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την διαπραγματευτική δύναμη που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να διεκδικήσει ξανά για τη χώρα μας».

Σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες αποφάσεις που καθιστούν σημαντική την ψήφο στις Ευρωεκλογές, η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην οικονομία, στους αγρότες και το εισόδημά τους, αλλά και στη σπουδαιότητα του ζητήματος της άμυνας το οποίο όπως είπε, έρχεται πολύ δυναμικά, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του κ. Μητσοτάκη και του Πολωνού πρωθυπουργού, για τον «αμυντικό θόλο» που όπως τόνισε, έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και την Κρήτη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, με δεδομένη την ύπαρξη ενός «γείτονα ο οποίος πολλές φορές, είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος».

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στην ακρίβεια, λέγοντας ότι ο στόχος είναι «η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων κάποια στιγμή να φτάσει στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο» σχολιάζοντας ότι αυτό θα γίνει, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τις συντριπτικές δυσκολίες που πέρασε η χώρα και την καταστροφή από την οποία βγήκε.

«Θέλουμε πολύ γρηγορότερους ρυθμούς, για να μπορέσει πραγματικά η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να ανταποκριθεί σε αυτό το πρόβλημα» είπε η κ. Μπακογιάννη, μιλώντας και για τα όσα είπε σήμερα στη Βουλή ο πρωθυπουργός.

«Ο πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή ήταν αναλυτικός και τα εξήγησε όλα. Κατά την άποψή μου τα εξήγησε καλά, έτσι ώστε να ξέρουν οι πολίτες ότι έχουν ένα πρωθυπουργό ο οποίος δε ζει σε ένα γυάλινο κόσμο, αλλά ζει ακριβώς την πραγματικότητα των Ελλήνων και παλεύει με πραγματικά μέσα και όχι βάζοντας τυχόν δυναμίτη στην οικονομία» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία επανέλαβε πως «δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη να πατήσεις ένα κουμπί και να δώσεις αυτό το οποίο όλοι θα θέλαμε, ένα διπλασιασμό των μισθών».

Η κ. Μπακογιάννη με επίκεντρο τα έργα δισεκατομμυρίων, όπως είπε στην Κρήτη διαμορφώνεται μια πραγματικότητα που δεν είχε υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. «Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Κρήτη είναι κάτι το πρωτοφανές, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη» ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «ασχέτως αν οι Κρητικοί έχουν κάποια παράπονα, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα θα του ξαναδώσουν τη δύναμη, να φέρει ακόμη περισσότερα χρήματα από την Ευρώπη, τα οποία χρειαζόμαστε» πρόσθεσε η βουλευτής Χανίων.

Στα γραφεία της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου, την κ. Μπακογιάννη υποδέχθηκε και καλωσόρισε ο πρόεδρος Βαγγέλης Καρκανάκης, ενώ παρόντες στην συνέντευξη Τύπου ήταν ο βουλευτής μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ Κώστας Γιαννουλάκης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

