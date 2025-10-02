Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στη σημερινή ομιλία του, στη Βουλή στη συζήτηση για τις συμβάσεις για την 4η φρεγάτα Belharra, σημείωσε ότι αυτή η συζήτηση «γίνεται στον απόηχο της χθεσινής μεγάλης πανεργατικής απεργίας, όπου εργαζόμενοι, νέοι, ο λαός συνολικά έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η θέση του νομοσχεδίου της 13ωρης σκλαβιάς είναι μόνο για τα σκουπίδια και εκεί θα το στείλουν».

«Είναι, άλλωστε, βέβαιο ότι δεν πρόκειται να σταματήσετε ούτε στις 13 ώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Επίτροπος 'Αμυνας της ΕΕ, η ίδια η Κομισιόν, έχουν σπεύσει να διευκρινίσουν ότι οι ανάγκες της πολεμικής βιομηχανίας δικαιολογούν την "παρέκκλιση", ακόμα και από τις προβλέψεις της κατάπτυστης οδηγίας 2003/88 της ΕΕ, που μιλά απλώς για 11 ώρες ανάπαυση την ημέρα, δηλαδή για μέχρι και 13 ώρες εργασία.

Να, λοιπόν, γιατί το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν είναι καθόλου μα καθόλου άσχετο με τα αιτήματα της χθεσινής απεργίας» σημείωσε.

Αναφέροντας ότι ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ «απέρριψε όλα τα αιτήματα που θα έφερναν πραγματική ανακούφιση του λαού, όπως η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και της σύνταξης, γιατί, όπως είπε, "δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα"» πρόσθεσε στη συνέχεια:

«Σήμερα, όμως, τα "λεφτόδεντρα" όχι μόνο φύτρωσαν, αλλά πέταξαν και πράσινα φυλλαράκια, καθώς, συζητάμε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, που επί της ουσίας, εγκαινιάζει το πακέτο των περίπου 30 δισ. ευρώ μέχρι το 2036. Χρήματα που βγαίνουν από τις τσέπες του λαού, αφού αυτός είναι που πληρώνει το 95% των φορολογικών εσόδων και βέβαια θα λείψουν από την κάλυψη των δικών του αναγκών».

Όσον αφορά την προμήθεια της φρεγάτας, σημείωσε ότι εντάσσεται στην πολιτική της κυβέρνησης που εξυπηρετεί τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και επιχειρήσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και σε καμία περίπτωση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

«Δεν μιλάτε πλέον για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά των εθνικών συμφερόντων, τα οποία σε μια ταξικά χωρισμένη κοινωνία, είναι τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, της ελίτ, των ληστών του πλούτου που παράγει ο λαός», σημείωσε.

«Αυτοί μπορεί να έχουν συμφέροντα, είτε στην Ερυθρά, είτε στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο λαός δεν έχει συμφέρον να ματώσει χύνοντας το αίμα του προς ξένα συμφέροντα», υπογράμμισε και αναφέρθηκε στην παρουσία της ελληνικής φρεγάτας που ήδη βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα «για να κρατά τις πλάτες στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και να φυλάει τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών».

«Σε σεκιουριτάδες των εφοπλιστών και των Ισραηλινών, θέλετε να καταντήσετε το Πολεμικό Ναυτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσε την κυβέρνηση να «το διαψεύσει αν όντως δεν ισχύει», δημοσίευμα καθώς και σχετική Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή «ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι η πρώτη αποστολή της φρεγάτας "Κίμων", που αναμένεται να παραδοθεί τον Δεκέμβριο, να είναι στον Ειρηνικό Ωκεανό και εκεί να συνοδεύει ένα από τα πολεμικά αεροπλανοφόρα του αμερικανικού Ναυτικού στο πλαίσιο μιας μεγάλης άσκησης».

Ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους «αυτονόητα το ΚΚΕ καταψηφίζει και τη σύμβαση για την 4η Belharra, όπως είχαμε καταψηφίσει και τις τρεις πρώτες» και τόνισε ότι οι διαφωνίες του ΚΚΕ με την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα «είναι ριζικές, στρατηγικές και έχουν να κάνουν με μια εντελώς άλλη αντίληψη, την οποία ειλικρινά και καθαρά την καταθέτουμε: Από το πώς πρέπει να παράγονται οι εξοπλισμοί, μέχρι τον ίδιο τον προσανατολισμό και τον σκοπό τους».

Είπε ότι τα άλλα κόμματα «συμφωνούν στην ουσία και αναζητούν διαφοροποιήσεις στις λεπτομέρειες», υπενθυμίζοντας ότι «ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. -έχοντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα σχεδόν όλους τότε τους βουλευτές της σημερινής Νέας Αριστεράς- και ο δήθεν αντιΝΑΤΟϊκός Βελόπουλος, είχαν υπερψηφίσει τις τρεις πρώτες Belharra το 2022».

«ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσατε τις στρατιωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον περασμένο Δεκέμβριο και τώρα απ' ό,τι είπατε θα ψηφίσετε και τη Belharra... Για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει "πρόοδος", τι σημαίνει στήριξη ουσιαστικά στην κυβέρνηση της ΝΔ» συμπλήρωσε.

«Οι ιμπεριαλιστές σύμμαχοί σας μπορούν να σας κατανοήσουν, γιατί στη δική τους αντίληψη, πρόοδος είναι η ολοένα και πιο αποτελεσματική υλοποίηση της δικής τους στρατηγικής, η οποία όμως βρίσκεται στον αντίποδα των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων και πρόσθεσε:

«Από πού και ως πού αποτελεί παράδειγμα προόδου για το λαό, μια κυβέρνηση που στηρίζει ένα κράτος δολοφόνο όπως το Ισραήλ, το οποίο εδώ και χρόνια διαπράττει μια πραγματική γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού ο οποίος παλεύει να ζήσει στον τόπο του; Δεν ντρέπεστε καθόλου, να ανέχεστε και να στηρίζετε αυτό το κράτος δολοφόνο να εμποδίζει τη μεταφορά μικρής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, συμβολικής βοήθειας, κάνοντας πειρατικές επιθέσεις ενάντια στο στολίσκο που τη μεταφέρει, όπως χτες το βράδυ, ανάμεσα τους και το πλοίο της ελληνικής αποστολής;

Να αρνείστε, επίσης, να αναγνωρίσετε ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, να αρνείστε δηλαδή να εφαρμόσετε μια ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής;

Και τώρα, να έχετε το θράσος να παρουσιάζετε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, που ενταφιάζει ακριβώς αυτή την προοπτική, ως "σχέδιο για την ειρήνη";».

Αναφερόμενος και σε άλλα ζητήματα ο Δ. Κουτσούμπας υπέβαλλε το ερώτημα «από πού κι ως πού αποτελεί παράδειγμα προόδου μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να κουκουλώσει αυτό το όργιο ρουσφετιού και εξαγοράς, όπως είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να το φορτώσει μάλιστα στους βιοπαλαιστές αγρότες, ένα σκάνδαλο που έχει τη δική σας υπογραφή και τη σφραγίδα της ΕΕ μέσω της ΚΑΠ;».

Σημειώνοντας ότι «ουδεμία σχέση έχει το δίκιο με αυτή την ΕΕ των λόμπι και της διαφθοράς»,, πρόσθεσε «παρόλα αυτά η Ευρωπαία Εισαγγελέας χτες έδειξε με το δάχτυλο τους υπουργούς σας ως πιθανούς ενόχους, τους οποίους εσείς αθωώσατε πριν ακόμα εξελιχθεί η έρευνα... λέγοντας μάλιστα ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών - είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας - όπως έχει ζητήσει το ΚΚΕ».

«Από πού κι ως πού είναι παράδειγμα προόδου μια κυβέρνηση που εδώ και δύο χρόνια τρέχει έναν μαραθώνιο συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών;» είπε και κατήγγειλε την κυβέρνηση για «συγκάλυψη των πραγματικών αιτιών που οδήγησαν στο έγκλημα», αλλά και για την «στάση της στην Εξεταστική Επιτροπή, και στην Προανακριτική-φιάσκο για τους υπουργούς σας και στην ολοκλήρωση της ανάκρισης, χωρίς να εξεταστούν κρίσιμες μαρτυρίες και στοιχεία. Και στην παρεμπόδιση να συνεχιστεί η έρευνα!».

«Γιατί παρεμπόδιση είναι, όταν σε συνεργασία με τη δικαιοσύνη, αρνείστε στους γονείς το αυτονόητο, να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί στα παιδιά τους. Και πετάξτε πια αυτή την καραμέλα πως "σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη"»

«Σημασία έχει να γίνει ουσιαστική έρευνα και ανάκριση, να διερευνηθούν πλήρως όλα τα αδικήματα και τα δεδομένα που τα στοιχειοθετούν, να αποδοθούν όλες οι κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται! Αυτό απαιτούν οι γονείς των θυμάτων, αυτό απαιτεί ο ελληνικός λαός, που για τα καλά σάς έχει στριμώξει με τις κινητοποιήσεις του» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε:.

«Πραγματική πρόοδος για το λαό είναι αυτό που σάς δήλωσαν χτες με την απεργία τους. Πραγματική πρόοδος είναι να ζουν όπως τους αρμόζει τον 21ο αιώνα, με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, κι όχι να είναι σκλάβοι στον 21ο αιώνα. Και αυτό θα έρθει η μέρα και η ώρα που με τον αγώνα τους θα το επιβάλουν... Να είστε σίγουροι για αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

