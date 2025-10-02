Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην υπόθεση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, που συνεχίζει για 18η ημέρα την απεργία πείνας, αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια ο Νίκος Δένδιας.

Παρεμβαίνοντας από το βήμα της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την απόκτηση 4ης Belharra και την αναβάθμιση των τριών υπαρχόντων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του».

Ο Νίκος Δένδιας εξήγησε πως δεν επιθυμεί να υποκαταστήσει κάποιον, «παριστάνοντας τον συνήγορο» της υπόθεσης. «Αλλά νομίζω», πρόσθεσε «ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση. Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, που βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».

«Παραδεχτήκατε ότι είναι δίκαιο το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση όμως δεν κάνει κάτι. Καταγράφω την απάντησή σας», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, με τον Νίκο Δένδια να επανέρχεται. «Δεν ήθελα να τοποθετηθώ πάλι για το θέμα του άτυχου πατέρα αλλά δεν κατανοώ τον ψόγο προς την κυβέρνηση όταν είναι θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη. Βεβαίως θα είχαμε ευθύνη αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη. Αυτό είναι θέση της δικαιοσύνης. Λυπούμαι, διατύπωσα απολύτως τη θέση μου. Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι είμαι υπεύθυνος για αυτό», τόνισε ο κ. Δένδιας.

