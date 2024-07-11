Αρκετοί ήταν οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη να τον συναντήσουν σήμερα Πέμπτη στα γραφεία του κόμματος, στην πλατεία Κουμουνδούρου.

Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, αρκετοί πολίτες έφτασαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αναμένουν τον κ. Κασσελάκη σε άλλα γραφεία, που βρίσκονται στον 1ο όροφο και στον 3ο να περιμένουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή του, ενημέρωσε τους πολίτες ότι σήμερα Πέμπτη το γραφείο του στην Κουμουνδούρου θα είναι ανοιχτό από τις 17:00-20:00 προκειμένου να συναντήσει τον καθένα προσωπικά

Πηγή: skai.gr

