Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Κουμουνδρούρου δεκάδες πολίτες για το τετ- α - τετ με τον Στέφανο Κασσελάκη (φωτογραφίες)

Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, αρκετοί πολίτες έφτασαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ 

Κουμουνδούρου

Αρκετοί ήταν οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη να τον συναντήσουν σήμερα Πέμπτη στα γραφεία του κόμματος, στην πλατεία Κουμουνδούρου.

Κουμουνδούρου

Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, αρκετοί πολίτες έφτασαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αναμένουν τον κ. Κασσελάκη σε άλλα γραφεία, που βρίσκονται στον 1ο όροφο και στον 3ο να περιμένουν.

συριζα

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή του, ενημέρωσε τους πολίτες  ότι σήμερα Πέμπτη το γραφείο του στην Κουμουνδούρου θα είναι ανοιχτό από τις 17:00-20:00 προκειμένου να συναντήσει τον καθένα προσωπικά 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ πολίτες Στέφανος Κασσελάκης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark