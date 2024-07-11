Τη χρήση του όρου «Μακεδονία» από τη νέα ηγεσία της χώρας υπερασπίζεται σε συνέντευξή του ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν αποτελεί παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών .

Ειδικότερα, ο ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας ερωτηθείς σε συνέντευξη σχετικά με τις αντιδράσεις της Ελλάδας ανέφερε ότι η χρήση του όρου δεν αποτελεί προσπάθεια εισαγωγής «διπλής ονομασίας» στο εσωτερικό της χώρας ενώ επανέλαβε τους χαρακτηρισμούς περί «επαίσχυντης» συμφωνίας.

Στην απάντησή του, στη «Φωνή της Αμερικής» (Voice of America), στην τοπική γλώσσα, ο Τίμτσο Μουτσούνσκι είπε «Δεν πρόκειται για διπλή φόρμουλα. Ως κόμμα, έχουμε εκφράσει τη θέση μας σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Από πολιτική άποψη, μιλώντας εκ μέρους του κόμματος VMRO-DPMNE, έχουμε δηλώσει ότι πρόκειται για μια ντροπιαστική και αναξιοπρεπή πράξη. Ταυτόχρονα, όμως, έχουμε επίγνωση της συνταγματικής, νομικής και πολιτικής πραγματικότητας που συνοδεύει αυτή τη συμφωνία, καθώς και των υποχρεώσεων που ανέλαβε το κράτος από την άποψη του διεθνούς δημοσίου δικαίου. Δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Γι’ αυτό έχουμε δηλώσει ότι, ναι, πρόκειται για μια αναξιοπρεπή συμφωνία, αλλά είναι μια συμφωνία που έχουμε υποχρέωση να σεβαστούμε. Επομένως, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να την τηρήσουμε. Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δηλώνει πως θα χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία σε δημόσιες ομιλίες εντός της χώρας δεν συνιστά παραβίαση της συμφωνίας. Αυτή είναι η δική μας ερμηνεία της συμφωνίας. Στο άρθρο 7 ορίζεται σαφώς πώς και τα δύο μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν τόσο τον όρο Μακεδονία όσο και τον όρο Μακεδονικός, εξηγώντας ότι αυτοί οι όροι έχουν διαφορετική σημασία για κάθε μέρος. Από αυτή την άποψη, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε υποχρεώσεις, τις οποίες σκοπεύουμε να σεβαστούμε και αποδεικνύουμε στην πράξη ότι τις τηρούμε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Αυτή είναι η χρήση erga omnes για την οποία μιλάμε».

Νωρίτερα, τόσο η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας όσο και ο πρωθυπουργός συνέχισαν στην τακτική των προκλήσεων και την παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών . Η πρόεδρος της χώρας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, σε ανάρτησή της αναφέρθηκε σε «μακεδονικό στρατό» με τον πρωθυπουργό, Χριστιάν Μίτσκοσκι, να επανέρχεται μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ , κάνοντας χρήση και πάλι του μη συνταγματικού όρου. «Μακεδονία».

Πηγή: skai.gr

