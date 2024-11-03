Καπνισάκης: Κανένας αποκλεισμός δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτός

Για «δεκάδες καταγγελίες» που υπάρχουν «μέχρι στιγμής από απλά μέλη, συντονιστές ΟΜ αλλά και ΝΕ σχετικά με την προσπάθεια ταυτοποίησης μελών που έχουν εγγραφεί στον isyriza», κάνει λόγο ο διευθυντής του Γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης.

Στη δήλωση του αναφέρει ότι «όλες οι προσπάθειες επικοινωνίας με τα γραφεία στην Κουμουνδούρου αποτυγχάνουν, δεδομένου ότι ουδείς απαντά είτε στα τηλέφωνα είτε στα ηλεκτρονικά μηνύματα».

«Το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές είναι θεμελιώδες και ουδείς νομιμοποιείται να το αφαιρέσει από μέλη του κόμματος. Κανένας αποκλεισμός δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτός», προσθέτει ο κ. Καπνισάκης,

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.