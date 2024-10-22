Το νοσοκομείο της Κέρκυρας και τον δήμαρχο του νησιού, Στέφανο Πουλημένο επισκέφθηκε χθες Δευτέρα, κατά την επίσκεψή της στην Κέρκυρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ενημερώθηκε για τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και η τοπική κοινωνία, σύμφωνα με κομματική ανακοίνωση.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στο μεγάλο αγώνα που δίνουν οι Κερκυραίοι και οι Κερκυραίες «προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που θα έπρεπε να είναι λυμένα», ενώ δεσμεύτηκε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα φέρει τα ζητήματα αυτά στη Βουλή και θα επιδιώξει με επιμονή τη λύση τους.

Ο δήμαρχος της Κέρκυρας ευχαρίστησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για τη δέσμευσή της να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν η καλύτερη λύση στα προβλήματα του νησιού.

«Να ξέρετε ότι έχετε μία σύμμαχο και μία φωνή στη Βουλή»

Κατά την επίσκεψή της στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ενημερώθηκε για τα τεράστια προβλήματα και τη «τρομακτική κρατική εγκατάλειψη και αδιαφορία» που βιώνουν οι εργαζόμενοι.



«Θα συνεχίζουμε να μιλάμε, να φωνάζουμε, να διεκδικούμε και να πιέζουμε μέχρι να εκπληρωθούν τα στοιχειώδη, τα οφειλόμενα, τα αυτονόητα».



Μίλησε για τη μάχη ζωής που δίνουν οι εργαζόμενοι σε πείσμα των συνθηκών υποβάθμισης και υπονόμευσης από την Κυβέρνηση, τόσο του δικαιώματος στην Υγεία όσο και του δικαιώματος των ανθρώπων που υπηρετούν την Υγεία να εργάζονται σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας.



Κάλεσε την Κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της» για την περιφρόνηση της Δημόσιας Υγείας, «είναι ντροπιαστικό να εγκαταλείπονται γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι και ασθενείς σε αυτή τη συνθήκη που επαφίεται πραγματικά και κατά κυριολεξία στο περίσσευμα ανιδιοτέλειας, προσφοράς και ανθρωπιάς, αλλά που σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος».



Ο Πρόεδρος των Γιατρών του Νοσοκομείου της Κέρκυρας ευχαρίστησε τη Ζωή και σχολίασε ότι δεν έχουν πολλούς τρόπους για να ακουστούν τα προβλήματά τους σχετικά με την αντιμετώπιση της Κυβέρνησης στον τομέα της υγείας των πολιτών.



Η Ζωή ευχαρίστησε τους εργαζόμενους και υποσχέθηκε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι η σύμμαχος και η φωνή τους και θα φέρει άμεσα τα αιτήματά τους μέσα στη Βουλή.

