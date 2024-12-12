Κωνσταντοπούλου σε Χατζηδάκη: Bγαίνουν οι Βουλευτές σας με 830 ευρώ;

Γιάννης Ανυφαντής

Παρέμβαση στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, έκανε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και απευθυνόμενη στον Υπουργό Οικονομικών, μίλησε για τη διεκδίκηση των εσόδων του Ελληνικού Κράτους που η Κυβέρνηση δε διεκδικεί, όπως από υποθέσεις διαφθοράς κι όπως από τις Γερμανικές οφειλές, τις οποίες η Κυβέρνηση δεν εγγράφει καν στον προϋπολογισμό.



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε, πως αντί να διεκδικήσει αυτά που οφείλονται στον Ελληνικό λαό, η Κυβέρνηση εξαγγέλλει νέα δάνεια και χαίρεται γιατί δανείζεται φθηνότερα.



«Δεν διεκδικείτε κι αυτό ονομάζεται απιστία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Την ίδια ώρα υπερχρεώνετε τη χώρα με δάνεια ενώ οφείλετε να αμφισβητήσετε το Δημόσιο χρέος, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι νόμιμο, ότι είναι συνδεδεμένο με δικές σας πράξεις διαφθοράς και διαπλοκής , με επιλήψιμες δανειακές συμβάσεις και με επιλήψιμες άλλες συμβάσεις εξοπλισμών και αναλόγων διαδικασιών, από τις οποίες κάποιοι βγήκαν πολύ πλουσιότεροι σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου».



Η Ζωή υπενθύμισε ότι επί των ημερών Χατζηδάκη ξεπουλήθηκε και ο ΟΤΕ και η Ολυμπιακή και χαρακτήρισε πολιτική απρέπεια, να ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι κληρονόμησε ένα χρέος, για το οποίο έχει η ίδια τεράστιες ευθύνες.

Ρώτησε τον Υπουργό Οικονομικών, γιατί η Κυβέρνηση δεν επαναφέρει τον 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, που με πρόταση νόμου έχει ζητήσει η Πλεύση Ελευθερίας, γιατί δε μειώνει το ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης και γιατί δεν απαλλάσσει από το ΦΠΑ ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το αγροτικό πετρέλαιο.



«Βγαίνουν οι Βουλευτές σας με 830 ευρώ που λέτε ότι πρέπει να χαίρονται οι πολίτες;» αναρωτήθηκε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

