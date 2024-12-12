Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Μαντουβά, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ειδικότερα, η συλλυπητήρια δήλωση ανέφερε: «Ο Κώστας Μπαντουβάς ήταν ένας μαχητικός αγωνιστής της Δημοκρατίας, επιδεικνύοντας σθεναρή και θαρραλέα στάση απέναντι στη χούντα.

Η πολιτική του διαδρομή συνδέθηκε με τα βήματα του Σοφοκλή Βενιζέλου, του Νικήτα Βενιζέλου και του Ανδρέα Παπανδρέου.

Υπηρέτησε με ήθος και ανιδιοτέλεια τη Δημοκρατική Παράταξη αλλά πάνω απ’ όλα την πατρίδα. Διετέλεσε για πολλά χρόνια βουλευτής Ηρακλείου προσφέροντας πολλά στον τόπο μας.

Τον αποχαιρετώ με αγάπη και απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

