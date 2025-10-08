Κωνσταντοπούλου: Ο κ. Ρούτσι έκανε μια πράξη αυτοθυσίας και όποιος δεν το καταλαβαίνει, είναι κτήνος

Για μια «πολύ μεγάλη νίκη του καλού απέναντι στο κακό» έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την ικανοποίηση των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι, τονίζοντας πως «είναι μια απόδειξη πως και ένας άνθρωπος μόνο τους μπορεί, αν έχει το δίκιο με το μέρος του».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε πως «ο κακός» «είναι και η κυβέρνηση και η δικαστική εξουσία που προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν επτασφράγιστα τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή θα αναδειχτούν, που προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μην ανοίξουν τις έρευνες που έπρεπε να γίνουν. 2,5 χρόνια οι γονείς αυτό βροντοφωνάζουν: ‘’κάντε τις έρευνες, κάντε το καθήκον σας’’. (Κακοί είναι) όλοι εκείνοι που λοιδορούσαν τον πατέρα, ο οποίος με μοναδικό του εργαλείο την ζωή του, πήγε στο Σύνταγμα και είπε πως εγώ δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν διατάξετε να μάθω πώς πέθανε το παιδί του».

«Δυστυχώς όλο το τελευταίο διάστημα, δικαστές και εισαγγελείς, επίορκα πρόσωπα τα οποία είναι εντεταλμένα από την κυβέρνηση, κάνουν τη βρόμικη δουλειά ενώ θα έπρεπε να προστατεύουν τους πολίτες. Είμαι λειτουργός της δικαιοσύνης γι΄αυτό αγωνιώ και έχω την υποχρέωση να μιλώ, με αυτοδιακινδύνευση, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια δικηγόρους να τα καταγγέλλει αυτά δεν είναι χωρίς συνέπειες. Υφίσταμαι και εγώ επιθέσεις, στοχοποίηση. Υπάρχει πρόβλημα στη χώρα και πρέπει το πρόβλημα αυτό να το δούμε κατάματα», συνέχισε.

Στη συνέχεια, η κα Κωνσταντοπούλου έβαλε στο στόχαστρο την πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου λέγοντας πως «ήταν στον ίδιο καναπέ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης» και «έλεγαν ότι ήθελε η κυβέρνηση να πούνε και μπαζώνανε ξανά την υπόθεση με έναν πατέρα να βρίσκεται στο Σύνταγμα και να κινδυνεύει η ζωή του».

Για τα επόμενα βήματα αναφέρει πως «ο Πάνος Ρούτσι έχει καλέσει τον κόσμο σήμερα στις 18:30 για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που του συμπαραστάθηκαν, γιατί του έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη η κοινωνία».

Στις επικρίσεις πως όλο το θέμα με τον κ. Ρούτσι ήταν έργο της ίδιας, για να καθυστερήσει η δίκη, η κα Κωνσταντοπούλου απάντησε «ήταν μια πράξη αυτοθυσιαστική (του κ. Ρούτσι) και όποιος δεν το καταλαβαίνει, είναι κτήνος. Ένας άνθρωπος που αποφασίζει να βάλει μπροστά τη ζωή του, το σώμα του, την υγεία του, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αποφασισμένος και έχει οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση από όλη την αδικία που επικρατεί. Είναι ψέματα όλα όσα λέει η κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι πως οι γονείς δεν πάψανε ποτέ να το ζητάνε αυτό (τις τοξικολογικές εξετάσεις) και πως κινήθηκαν μηχανισμοί που απέρριπταν τα αιτήματα ή τους εμπόδιζαν να καταθέσουν αιτήματα. Ο Πάνος Ρούτσι κάνοντας αυτή την πράξη έδρασε για όλους. Όλοι οι γονείς και η κοινωνία θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Ο μόνος που δεν ήθελε να μάθει την αλήθεια ήταν και είναι η κυβέρνηση».

Στη συνέχεια, έβαλε στο στόχαστρο και τον υπουργό Δικαιοσύνης λέγοντας πως «ότι γίνεται στη Λάρισα, γίνεται με εντολή Φλωρίδη. Αυτή η υπόθεση δεν μπορούσε ποτέ να κριθεί από έναν εισαγγελέα και μια πρόεδρο εφετών. Αυτό το έκανε ο Φλωρίδης με νομοθετική παρέμβαση, που το ομολόγησε κι΄όλας πως είναι για τα Τέμπη. Δεύτερον, η εισαγγελέας που κανονικά χειριζόταν την υπόθεση ήταν η εισαγγελέας Αποστολάκη, που εξαφανίστηκε το παιδί της και μετά βρέθηκε νεκρό σε συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διαλευκανθεί», κάνοντας λόγο για «εγκληματικό γεγονός» και ζητώντας να πέσει φως στην υπόθεση θανάτου του Βασίλη Καλογήρου.

Επίσης, είπε πως θέλει να ζητήσει «συγγνώμη» «από την κυβέρνηση που υπερασπίζομαι ανθρώπους, πολίτες, κινήματα, σωματεία, αφιλοκερδώς σε όλη την Ελλάδα και τρέχω όπου με χρειάζονται. Αυτό έχω ορκιστεί να κάνω ως δικηγόρος και ως βουλευτής. Αυτοί νομίζουν ότι όποιος το κάνει αυτό το κάνει για τα φράγκα και τις ψήφους, όπως κάνουν αυτοί τους δουλειές τους». «Η κοινωνία τους έχει σιχαθεί», επισήμανε.

Για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως «είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία ένας εν ενεργεία βουλευτής, πολιτικός να παραιτείται και να μας λέει ότι παραιτείται για να ενεργοποιηθεί πολιτικά. Η γνώμη μου είναι πως προφανέστατα κάποιος τον ενεργοποίησε προς αυτή την κατεύθυνση και το πρόβλημα είναι πως έγινε σε μια στιγμή κατά την οποία η προοδευτική αντιπολίτευση σε μια σειρά από θέματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, βρίσκει κοινό τόπο και κινητοποιείται με συντονισμένες κινήσεις».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως δεν θα έχει εκλογική συνεργασία με κανένα κόμμα.



