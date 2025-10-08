Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζουν για την επόμενη ημέρα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η αρχική αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα έδωσε τη θέση της σε μηνύματα θετικά από βουλευτές του κόμματος για την επόμενη ημέρα στην κεντροαριστερά. Κυρίως για την προοπτική της ενότητας του χώρου που μπορεί να εκφραστεί μέσω ενός προσώπου, όπως ο πρώην πρωθυπουργός, που έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Όλοι ωστόσο γνωρίζουν πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συναινέσει, καθώς σε μεγάλο βαθμό συμμετείχε και στη δημιουργία του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου που συγκροτήθηκε πριν τις εκλογές του 2019. Ασφαλώς τα μέλη της Κ.Ο. της Κουμουνδούρου βλέπουν και ποιο μπορεί να είναι το πολιτικό τους μέλλον σε περίπου ενάμιση χρόνο που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές.

Προκλήθηκε αρκετός θόρυβος, κυρίως από σενάρια που διακινήθηκαν πως υπήρξαν υπόγειες διεργασίες πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την απόφασή του να αποχωρήσει από τα έδρανα της Βουλής. Συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα αναφέρουν πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν «έκλεισε το μάτι» σε κανέναν, δεν έκανε καμία παρασκηνιακή συνεννόηση και δεν κάλεσε τον οποιοδήποτε να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση. Συμπληρώνουν, μάλιστα πως ήταν ξεκάθαρος στη δήλωσή του και δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας, αφού επεσήμανε πως ο ίδιος θα πάει να μιλήσει και να ακούσει τους πολίτες.

Όλοι περιμένουν να δουν αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει τελικά στη δημιουργία κόμματος ή εκλογικού σχεδιασμού πως θα κινηθεί. Ποιους παλαιούς του συνεργάτες θα επιλέξει, βουλευτές νυν και πρώην, αλλά και πως θα ανακατέψει την «τράπουλα» με νέα στελέχη. Δεν θα είχε νόημα, άλλωστε να παραιτηθεί από το κόμμα που ο ίδιος έφερε στην εξουσία αν δεν προχωρήσει σε πλήρη ανανέωση. Από το περιβάλλον του σημειώνουν πως βασική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα σε όλη την πολιτική του διαδρομή ήταν η ανανέωση. Να δίνει ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα, με δυναμικές θέσεις που μπορούν να μπολιάσουν την κοινωνία με το καινούργιο. Συμπλήρωναν, μάλιστα με νόημα πως όσο «εκτός πλαισίου» ήταν η χθεσινή του κίνηση να αφήσει τη βουλευτική έδρα και τα προνόμιά της άλλο τόσο «εκτός πλαισίου» αναμένεται να είναι και οι κινήσεις του στο εγγύς μέλλον.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου και το κεφάλαιο που αναφέρεται στον ΣΥΡΙΖΑ και στην περίοδο 2019 – 2023 αναμένεται να προκαλέσει νέες συζητήσεις αν όχι «φουρτούνες» στο εσωτερικό. Ο Σωκράτης Φάμελλος συνεχίζει τη φυγή προς τα εμπρός και σήμερα θα περιοδεύσει σε Ηλεία και αύριο σε Μεσσηνία και Λακωνία. Αναμένεται παράλληλα πότε θα υπάρξει νέα παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς είναι βέβαιο πως μέχρι την παρουσίαση του βιβλίου του δεν σκοπεύει να μείνει σιωπηλός. Ειδικά από τη στιγμή που τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το ΠΑΣΟΚ τον έχουν στοχοποιήσει και έχουν περάσει στην αντεπίθεση.

