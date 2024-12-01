Από σήμερα αναλαμβάνουν καθήκοντα οι νέοι επίτροποι της ΕΕ, υπό την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την ώρα που η Ένωση είναι αντιμέτωπη με μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

Οι 26 νέοι επίτροποι - ανάμεσά τους και ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος για τις μεταφορές και τον τουρισμό - βρίσκονται εδώ και μέρες στα γραφεία τους στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο κτίριο Μπερλεμόντ, προκειμένου να αναλάβουν και να ασκήσουν πλέον από σήμερα επισήμως τα καθήκοντά τους.

Η φον ντερ Λάιεν, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), εξελέγη για δεύτερη θητεία στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο και παρουσίασε τη νέα της ομάδα τον Σεπτέμβριο.

Η έναρξη της πρώτης θητείας της φον ντερ Λάιεν ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019 συνέπεσε με την κορύφωση του διεθνούς κινήματος υπέρ του κλίματος, με την ΕΕ να ακολουθεί την τάση υιοθετώντας μια κλιματική και περιβαλλοντική νομοθεσία, γνωστή ως η Πράσινη Συμφωνία.

Πέντε χρόνια αργότερα η διεθνής κατάσταση έχει αλλάξει και κατά συνέπεια οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως μαρτυρά και ο διορισμός του πρώτου επιτρόπου για την Άμυνα, του πρώην πρωθυπουργού της Λιθουανίας Άντριους Κουμπίλιους.

Ο Κουμπίλιους θα αναλάβει να ενισχύσει την αμυντική ανεξαρτησία της ΕΕ και να αυξήσει τις επενδύσεις του μπλοκ σε αμυντικά σχέδια.

Η Εσθονή Κάγια Κάλας αναλαμβάνει τη θέση της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Παράλληλα η ΕΕ προετοιμάζεται για την επιστροφή στην προεδρία των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να επιβάλει επιπλέον δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.