Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε στην ανάρτηση του εκπροσώπου της ΝΔ σχολιάζοντας πώς «ο κ. Ρωμανός αναμασά το ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό, που παπαγαλίζει στο Διαδίκτυο η ομάδα μετακλητών διαστρεβλωτών της αλήθειας».

Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι είναι ξεκάθαρη η θέση του ΠΑΣΟΚ: Φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών με συντελεστή από 5% έως 10% για τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, αύξηση των συντελεστών στα πολύ υψηλά διανεμόμενα μερίσματα και καμία άλλη αύξηση φόρου.

«Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κουράσατε και εμφανώς κουραστήκατε. Στο δια ταύτα τώρα: Θα πείτε όχι στη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών; Θα πείτε όχι στο πάγωμα της golden visa σε δήμους όπου παρατηρείται αύξηση των ενοικίων;», πρόσθεσε και τόνισε: «Η κοινωνία μετράει τα "όχι" σας και βγάζει τα συμπεράσματά της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.