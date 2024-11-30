Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μαίνεται και οξύνεται η σύγκρουση ΝΔ με ΠΑΣΟΚ για την οικονομία και τη φορολογική πολιτική. «Δεν υπάρχει κόστος συγκεκριμένο στη φορολογική πολιτική. Υπάρχει μια συμφωνία την οποία έχουμε κάνει ότι τα προγράμματα των κομμάτων θα έχουν κοστολογηθεί όλα στο σύνολο πριν τις εκλογές στο γενικό λογιστήριο του κράτους», ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και η φράση έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά της πολιτικής κόντρας με τον εκπρόσωπο τύπου της ΝΔ να κάνει λόγο για παλινωδίες και «Πράσινο Σύριζα».

Με ανάρτηση του ο Νίκος Ρωμανός ανέφερε: «Σήμερα ο κ. Μάντζος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της κοροϊδίας των πολιτών, παραδεχόμενος ότι δεν υπάρχει καμία κοστολόγηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και ότι θα περιμένουμε μέχρι να κατατεθούν προεκλογικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να τις κοστολογήσει αυτό! Τελικά, μάλλον είναι επιεικής ο χαρακτηρισμός "πράσινος ΣΥΡΙΖΑ" γιατί… αδικεί ακόμα και τον ΣΥΡΙΖΑ.»

Με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να σηκώνει το γάντι και να επιμένει ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο.

«Ο κ. Ρωμανός αναμασά το ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό, που παπαγαλίζει στο διαδίκτυο η ομάδα μετακλητών διαστρεβλωτών της αλήθειας. Επαναλαμβάνουμε την ξεκάθαρη θέση του ΠΑΣΟΚ: Φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών με συντελεστή από 5% έως 10% για τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, αύξηση των συντελεστών στα πολύ υψηλά διανεμόμενα μερίσματα και καμία άλλη αύξηση φόρου. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κουράσατε και εμφανώς κουραστήκατε.»

Είχε προηγηθεί τοποθέτηση του τομεάρχη Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη:

«Αν πρέπει να αυξηθούν οι συντελεστές φορολογίας κλιμακωτά, ανάλογα με τα εισοδήματα και τα κέρδη που έχει κάποιος, βεβαίως να αυξηθούν.»

Με τον Νίκο Ρωμανό να ρίχνει φαρμακερά βέλη και να κάνει λόγο για «πράσινους Κατρούγκαλους»

Από την Χαριλάου Τρικούπη πάντως διαμηνύουν ότι τα μετρά που προτείνουν είναι κοστολογημένα και θα αναφέρονται αναλυτικά στις τροπολογίες που θα κατατεθούν τις επόμενες μέρες .Η μετωπική σύγκρουση αναμένεται να κορυφωθεί στο εργασιακό νομοσχέδιο, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταίρων αντί για τον αλγόριθμο που προτάσσει η ΝΔ και να ετοιμάζει να καταθέσει σχετική τροπολογία και για το συγκεκριμένο θέμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.