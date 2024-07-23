Για κωλυσιεργία καταγγέλλει την Επιτροπή Δεοντολογία, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) η υποψήφια για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νάντια Γιαννακόπουλου, με επιστολή της προς την επιτροπή, που κοινοποιήθηκε επίσης προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Όπως τονίζει, επανέρχεται για τρίτη φορά με επιστολή της, ζητώντας να της δοθεί - όπως και σ΄ όλους τους υποψήφιους προέδρους- το μητρώο στελεχών, το οποίο -όπως αναφέρει- είναι «στοιχείο εντελώς απαραίτητο για την ανάπτυξη της προεκλογικής δραστηριότητας και επικοινωνίας με τα μέλη, αλλά και για τη συγκέντρωση του απαραίτητου αριθμού υπογραφών».

«Όπως δεν κατανοώ, γιατί αυτή τη στιγμή άλλοι υποψήφιοι φαίνεται σίγουρα να έχουν το μητρώο ή σημαντικό τμήμα του – όπως προκύπτει από την μαζική αποστολή μηνυμάτων, mails και τηλεφωνημάτων σε όλη την Ελλάδα- και άλλοι όπως εγώ όχι, δημιουργώντας εξ αρχής όρους ανισότητας» καταγγέλλει η Νάντια Γιαννακόπουλου, η οποία ζητά να της δοθεί μέσα στις επόμενες μέρες το μητρώο, καθώς «κάθε άλλη καθυστέρηση, κάθε άλλη σπατάλη χρόνου δημιουργεί σοβαρό πολιτικό πρόβλημα έλλειψης ισότητας των υποψηφίων, πόσο μάλλον καθώς ήδη μπαίνουμε στον Αύγουστο, που σε κάθε περίπτωση είναι “νεκρός πολιτικός χρόνος”».

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τον «πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και όλους τους υποψήφιους προέδρους να τοποθετηθούν για το ζήτημα αυτό και να πάρουν θέση, ώστε να λυθεί άμεσα το ζήτημα» και προειδοποιεί ότι σε «διαφορετική περίπτωση και μετά την παρέλευση του τριημέρου» θα αναγκαστεί να δημοσιοποιήσει «την αντιθεσμική συμπεριφορά σας δίνοντας στον τύπο και τις τρεις επιστολές, που σας έχω αποστείλει για το θέμα αυτό».

Αναλυτικά η επιστολή της Νάντιας Γιαννακόπουλου στην ΕΔΕΚΑΠ

«Αθήνα 22 Ιουλίου 2024



Επιστολή προς την ΕΔΕΚΑΠ



Κοινοποίηση σε Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ και όλους τους υποψήφιους για την Προεδρία ΠΑΣΟΚ



Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,



Επανέρχομαι για τρίτη φορά με επιστολή μου για να σας ζητήσω να μου δοθεί, όπως και σ΄ όλους τους υποψήφιους Προέδρους, το Μητρώο μελών, στοιχείο εντελώς απαραίτητο για την ανάπτυξη της προεκλογικής δραστηριότητας και επικοινωνίας με τα μέλη, αλλά και για τη συγκέντρωση του απαραίτητου αριθμού υπογραφών.



Ειλικρινά δεν κατανοώ όλη αυτή τη διαδικασία κωλυσιεργίας, που δημιουργεί αίσθηση ότι μπαίνουν αδικαιολόγητα προσκόμματα σ΄ αυτό το αυτονόητο δικαίωμα των υποψηφίων να έχουν το Μητρώο.



Όπως δεν κατανοώ, γιατί αυτή τη στιγμή άλλοι υποψήφιοι φαίνεται σίγουρα να έχουν το Μητρώο ή σημαντικό τμήμα του - όπως προκύπτει από την μαζική αποστολή μηνυμάτων, mails και τηλεφωνημάτων σε όλη την Ελλάδα- και άλλοι όπως εγώ όχι, δημιουργώντας εξ αρχής όρους ανισότητας.



Σε κάθε περίπτωση, όπως με πληροφόρησε ο υπεύθυνος για τα Προσωπικά δεδομένα δικηγόρος του κόμματος, γνωμάτευσε ήδη από την Παρασκευή 19/ 7 ότι μπορεί να δοθεί το Μητρώο στους υποψήφιους Προέδρους, άρα θα έπρεπε να μας έχει δοθεί ήδη.



Ζητώ να μου δοθεί το Μητρώο μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες. Κάθε άλλη καθυστέρηση, κάθε άλλη σπατάλη χρόνου δημιουργεί σοβαρό πολιτικό πρόβλημα έλλειψης ισότητας των υποψηφίων, πόσο μάλλον καθώς ήδη μπαίνουμε στον Αύγουστο, που σε κάθε περίπτωση είναι «νεκρός πολιτικός χρόνος».



Καλώ τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και όλους τους υποψήφιους Προέδρους να τοποθετηθούν για το ζήτημα αυτό και να πάρουν θέση, ώστε να λυθεί άμεσα το ζήτημα.

Αναμένω την αποστολή των καταστάσεων των μελών, όπως έχω δικαίωμα άμεσα.



Σε διαφορετική περίπτωση και μετά την παρέλευση του τριημέρου, σας ενημερώνω ότι θα αναγκαστώ να δημοσιοποιήσω την αντιθεσμική συμπεριφορά σας δίνοντας στον τύπο και τις τρεις επιστολές, που σας έχω αποστείλει για το θέμα αυτό.



Συντροφικά,



Νάντια Γιαννακοπούλου»

Πηγή: skai.gr

