KKE: «Υπόλογος ο πρωθυπουργός για την υπόθεση των υποκλοπών»

«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της “δράσης κάποιων ιδιωτών”, αλλά “η κορυφή του παγόβουνου” σε ένα σκάνδαλο για το οποίο υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αλλά και όλοι όσοι στηρίζουν το ευρωενωσιακό θεσμικό πλαίσιο που νομιμοποιεί τη διακίνηση τέτοιων λογισμικών και διέπεται από το δόγμα "ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων"», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

«Σε κάθε περίπτωση παραμένει η απαίτηση για την αποκάλυψη όλης της αλήθειας σε όλες τις υποθέσεις παρακολουθήσεων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων. Πρωτίστως πρέπει να “καθίσει στο σκαμνί” ο μεγάλος ένοχος, αυτό το θεσμικό πλαίσιο, που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις με τη σφραγίδα του "κράτους δικαίου της ΕΕ", το οποίο ενισχύεται σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών και των πολεμικών αναμετρήσεων με τελικό στόχο τον ίδιο τον λαό», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Περισσός.

