Διαμαντοπούλου: Η αμφισβήτηση του Ανδρουλάκη κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ

Η Άννα Διαμαντοπούλου κάλεσε σε τερματισμό της εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο ΠΑΣΟΚ , τονίζοντας ότι η αμφισβήτηση του προέδρου χωρίς συγκεκριμένη πρόταση «κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash 99.4, η κ. Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός «Maximou gate», ενός μεγάλου ζητήματος – όπως είπε – που αναδείχθηκε χάρη στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως σημείωσε, την ώρα που εξελίσσεται μια τόσο σημαντική υπόθεση, το κόμμα καλείται να αναλωθεί σε εσωτερική συζήτηση με αφορμή τη διαγραφή βουλευτή, κάτι που – όπως τόνισε – είναι μεν σοβαρό, αλλά παραμένει εσωκομματικό ζήτημα.

Παράλληλα, η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι η παράδοση της έδρας από διαγραφέντα βουλευτή αποτελεί «δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας».

Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών πολιτικών εξελίξεων, σημειώνοντας ότι, αν και ίσως είναι νωρίς, η κατάσταση «ενδέχεται να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας νέας συμπόρευσης στο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

