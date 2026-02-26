Χ. Δούκας για τις υποκλοπές: Μια πρώτη νίκη για το κράτος δικαίου

Μια πρώτη νίκη για το κράτος δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, τονίζοντας παράλληλα ότι ο αγώνας για την αποκάλυψη και την τιμωρία των ενόχων συνεχίζεται.

«Σήμερα η Δικαιοσύνη, έκρινε ένοχους και επέβαλε τις ανώτατες ποινές σε όλους τους κατηγορούμενους στη δίκη των υποκλοπών. Αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας.

Είναι δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν τη μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκάλυψη και τιμωρία των ενόχων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

