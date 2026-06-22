Billboard 200: Στην κορυφή για 3η φορά η Ολίβια Ροντρίγκο με το νέο της άλμπουμ

Η Ολίβια Ροντρίγκο κυριάρχησε για τρίτη φορά στην καριέρα της στο Billboard 200 καθώς το νέο της άλμπουμ έκανε ένα μοναδικό ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού chart.

Το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», το οποίο κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου, συγκέντρωσε το εντυπωσιακό νούμερο των 485.000 ισοδύναμων μονάδων άλμπουμ κατά την κυκλοφορία του, αποτελώντας για την ποπ σταρ την πιο επιτυχημένη εβδομάδα της καριέρας της μέχρι σήμερα καθώς και την καλύτερη για άλμπουμ σόλο καλλιτέχνη για φέτος.

Ο τρίτος δίσκος της έλαβε σημαντική ώθηση από 15 διαφορετικές φυσικές εκδόσεις, ενώ οι πωλήσεις βινυλίου ανήλθαν σε 164.000 μονάδες, αποτελώντας την κορυφαία εβδομάδα της τραγουδίστριας στο συγκεκριμένο φορμάτ, αλλά και τη πιο επιτυχημένη σε πωλήσεις βινυλίου από γυναίκα καλλιτέχνιδα για τη φετινή χρονιά.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια είχε κατακτήσει και στο παρελθόν την πρώτη θέση, με το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο «Sour» το 2021 (295.000 μονάδες) αλλά και με το «Guts», δύο χρόνια αργότερα (302.000 μονάδες).

Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», η Ροντρίγκο κυκλοφόρησε το τραγούδι «Drop Dead», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts, καθώς και το «The Cure» που έφτασε μέχρι το Νο. 5.

Αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για την επερχόμενη περιοδεία της με τίτλο «Τhe Unraveled Tour», η οποία ξεκινά στις 25 Σεπτεμβρίου από το Χάρτφορντ του Κονέκτικατ ενώ θα συνεχιστεί στη Βόρεια Αμερική, προτού μεταφερθεί στην Ευρώπη το 2027, σύμφωνα με το Variety.

Η κυριαρχία του «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» στο Top 10 του Billboard 200 αυτή την εβδομάδα εκθρόνισε το «Iceman» του Drake μετά από τέσσερις εβδομάδες παραμονής στη κορυφή, περιορίζοντάς το στη δεύτερη θέση. Το «Dandelion» της Ella Langley είναι στη τρίτη και ακολουθούν το «I'm the Problem» του Morgan Wallen και το «The Great Divide» του Noah Kahan.

Τις υπόλοιπες θέσεις του top 10 συμπληρώνουν το «Thriller» του Michael Jackson, το «Number Ones» επίσης του Jackson, το «One Thing at a Time» του Wallen, το «The Art of Loving» της Olivia Dean και το «Arirang» των BTS.

Πηγή: skai.gr

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