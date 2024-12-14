Προϋπολογισμός 2025 - Ά. Σκέρτσος: Η Ελλάδα αρχίζει επιτέλους να κλείνει τις βαθιές πληγές της κρίσης

Διατρέχοντας τον προϋπολογισμό του 2025, τον έκτο κατά σειρά που καταθέτει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αισθάνομαι πως μπορούμε πλέον να ισχυριστούμε ότι η Ελλάδα αρχίζει επιτέλους να κλείνει τις βαθιές πληγές που άφησε πίσω της η πολυετής κρίση και η μεγάλη ύφεση της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό τόνισε κατά την ομιλία του επί του κρατικού προϋπολογισμού 2025, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, σημειώνοντας ότι «χρειάστηκε πολύς κόπος, πολύς πόνος, πολλές διαψεύσεις και ματαιώσεις, μαθήματα που κόστισαν πολύ ακριβά, για να σταθούμε ξανά σε πιο στέρεες βάσεις».

Όπως είπε, το 2025 θα καταφέρουμε να δούμε το εθνικό μας εισόδημα στα 247 δισ. ευρώ, λίγο υψηλότερα δηλαδή από εκεί που αφήσαμε το ΑΕΠ, στα 242 δισ. ευρώ το 2008.

«Μεσολάβησαν 17 ολόκληρα χρόνια για να φτάσουμε ξανά εκεί που ήμασταν» είπε ο κ. Σκέρτσος, και μιλώντας για τη γενιά του, είπε ότι «είδε τα πιο παραγωγικά της χρόνια να χάνονται, σε μία χώρα που βυθιζόταν για πολλά χρόνια στην οικονομική κατάρρευση, στην πολιτική τοξικότητα, στην διεθνή ανυποληψία, στο brain drain. Ποτέ ξανά» είπε ο κ. Σκέρτσος, τονίζοντας την ανάγκη «να μην επιτρέψουμε (ποτέ ξανά) στον λαϊκισμό να μας διχάσει, να μας χρεοκοπήσει και να μας σπρώξει στα πολιτικά άκρα. Η διατήρηση της μνήμης για όσα ζήσαμε, είναι οδηγός για το μέλλον, είναι καθήκον όλων μας και ταυτόχρονα υποχρέωση, πρωτίστως προς τα παιδιά μας».

Αφού περιέγραψε την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, μέσα από στοιχεία του συζητούμενου προϋπολογισμού, σημείωσε ότι «πρόθεση μου δεν είναι να περιγράψω μία χώρα παράδεισο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει Ελβετία μέσα σε λίγα χρόνια. Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες… […] αλλά «κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να βοηθήσουμε τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος διαβίωσης» ενώ «επιταχύνουμε τις κοινωνικές μας πολιτικές, ακριβώς επειδή μας το επιτρέπει η καλή πορεία της οικονομίας».

Ο κ. Σκέρτσος είπε επίσης ότι «έχουμε κατακτήσει την σταθερότητα, αλλά δεν έχουμε κατακτήσει ακόμα την ευημερία. Όμως και η σταθερότητα, για μία χώρα η οποία το μόνο που έκανε τα προηγούμενα χρόνια ήταν να παράγει κρίσεις από το πολιτικό της σύστημα, δεν είναι μία καθόλου ευκαταφρόνητη κατάκτηση».

Αναφερόμενος στις πολύ πρόσφατες δημοσιεύσεις διεθνών οργανισμών και ΜΜΕ, είπε ότι πιστοποιούν την καλή πορεία και σταθερή απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Προεξοφλούν μάλιστα, με βάση τον προϋπολογισμό που συζητάμε στη Βουλή, τη συνέχιση αυτής της καλής πορείας και τα επόμενα χρόνια» παρατήρησε ο κ. Σκέρτσος. Ως παραδείγματα έφερε την εκ νέου αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Σκόουπ, την κατάταξη της Ελλάδας από τον Εκόνομιστ, για τρίτη φορά, στην πρώτη τριάδα των παγκόσμιων οικονομιών και την αναγνώριση από τον ΟΟΣΑ των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του ανταγωνισμού, αλλά και της μεγαλύτερης μείωσης φορολογικών βαρών.

Ιδιαίτερα στάθηκε ο κ. Σκέρτσος στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε την Ελλάδα στο «τσάμπιονς λιγκ» των μόλις επτά ευρωπαϊκών χωρών που επιδοτούνται για να φτιάξουν ένα από τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης του μέλλοντος.

«Αυτά έχουν συμβεί μόνο τις τελευταίες 10 μέρες. Όλο τον προηγούμενο χρόνο έχουμε αντίστοιχες διεθνείς αναφορές. Είναι πληρωμένα τα διεθνή μέσα και κάνουν αυτές τις θετικές αναφορές στην ελληνική οικονομία; Συμμετέχουν σε κάποια διεθνή συνωμοσία υπέρ της ελληνικής κυβέρνησης και του Έλληνα πρωθυπουργού; Δεν το νομίζω. […] Μετρούν, συγκρίνουν, αξιολογούν, καταλήγουν σε συμπεράσματα που δεν χωράνε αμφισβήτησης. Αυτό λέγεται ανεξάρτητη δημοσιογραφία, λέγεται ανεξάρτητη οικονομική ανάλυση» είπε ο κ. Σκέρτσος.

Όπως είπε, ανέφερε τα παραπάνω, «διότι αν σταθούμε στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση εντός της αίθουσας, θα νομίζουμε ότι μιλάμε για μια άλλη οικονομία […] για μια χώρα που βαδίζει, εάν δεν βρίσκεται ήδη στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής. Αλλά η χώρα βρίσκεται στον αντίποδα της οικονομικής καταστροφής και το επιβεβαιώνουν εκείνοι που μας ασκούσαν, και δικαίως, τα προηγούμενα χρόνια, την πιο αυστηρή κριτική. Να θυμόμαστε όμως ότι η χώρα μας δυσκολεύτηκε να βγει από την κρίση χρέους, διότι αρκετά χρόνια αρνιόμασταν επίμονα να ακούσουμε τις αξιολογήσεις αυτών ακριβώς των ξένων οίκων, των ξένων επενδυτών, τα καμπανάκια που αυτοί χτυπούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Αντιθέτως, επιλέξαμε ως κοινωνία να πιστέψουμε όσους υπόσχονταν λεφτόδεντρα» είπε ο κ. Σκέρτσος.

Τέλος είπε ότι θέλουμε «μια χώρα, που θα μπορούν επιτέλους οι νεότερες γενιές να ζήσουν ξανά καλύτερα από τις προηγούμενες. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό χάσαμε στα χρόνια της βαθιάς κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Παλεύουμε να ξανακερδίσουμε, να δώσουμε ξανά ελπίδα στα νεότερα παιδιά, να ονειρευτούν, να δημιουργήσουν, να πιστέψουν ότι αξίζει να ζουν και να δημιουργούν στη χώρα μας.

Ο προϋπολογισμός του 2025 όπως και οι πέντε προηγούμενοι προϋπολογισμοί που ψηφίστηκαν και υλοποιήθηκαν, εκ του αποτελέσματος επιτυχημένα, υπηρετεί ακριβώς αυτό το σχέδιο, αυτό το όραμα. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, αλλά βελτιωνόμαστε μέρα με την ημέρα. Σας καλώ να υπερψηφίσετε για να συνεχίσουμε την πορεία προς μία Ελλάδα η οποία θα είναι ποιοτική, πιο παραγωγική και πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο δημοκρατική, μια Ελλάδα πιο ισχυρή με όλους και για όλους» κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.

Σε παρέμβασή του, μετά την ομιλία του υπουργού Επικρατείας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρ. Γιαννούλης, ρώτησε εάν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τις διεθνείς αναφορές για το κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

Απαντώντας, ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ότι τις επιδόσεις της κυβέρνησης στα θέματα κράτους δικαίου τις μετράμε με βάση τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, στην τελευταία έκθεση της, του 2024, διαπιστώνει για την Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες προόδους στα θέματα του κράτους Δικαίου. «Περιμένουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έχουν δυσφημήσει τη χώρα στο εξωτερικό για το κράτος Δικαίου, να την διαβάσουν αναλυτικότερα, να τη μελετήσουν και να την αξιολογήσουν» είπε ο κ. Σκέρτσος, ενώ στην παρατήρηση του κ. Γιαννούλη ότι η έκθεση μιλά για πρόοδο και όχι για ικανοποιητική κατάσταση, ο υπουργός Επικρατείας είπε ότι «δεν μπορείτε εσείς, που αυτοπροσδιορίζεστε ως προοδευτικά κόμματα, να είσαστε αρνητές της προόδου. Διότι αυτό είσαστε, όταν δεν αναγνωρίζετε τα βήματα που γίνονται προς τα εμπρός. Είσαστε αρνητές της προόδου» είπε ο κ. Σκέρτσος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.