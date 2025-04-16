Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν βαρύ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Πειθαρχικού. Χρειάστηκαν περίπου 4 ώρες για να υπάρξει απόφαση από την Επιτροπή Δεοντολογίας που με πλειοψηφία 8 μελών έναντι 3 που καταψήφισαν, ανακοίνωσε αναστολή κομματικής ιδιότητας 1 έτους για την Κατερίνα Μπατζελή.

«Η ΕΔΕΚΑΠ αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του μέλους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κας. Κατερίνας Μπατζελή, για ένα έτος από τη δημοσίευσή της, το οποίο συνεπάγεται και την ταυτόχρονη αποβολή της από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στα οποία συμμετέχει» αναφέρει η Επιτροπή Δεοντολογίας με το σκεπτικό ότι η κα. Κατερίνα Μπατζελή επέλεξε να δημιουργήσει με τη δήλωσή της μία στρεβλή δημόσια εικόνα για το Κίνημα και παρ’ ότι είχε πολλές ευκαιρίες να ανασκευάσει τη δήλωσή αυτή κατά τις επανειλημμένες τηλεοπτικές εμφανίσεις της, δεν το έκανε.

Τα τρία μέλη του οργάνου που καταψήφισαν την εισήγηση ζήτησαν το σκεπτικό τους να συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση. Μάλιστα οι Γιώργος Αναγνώστου, Παντελής Καμάς και Ειρήνη Σενετάκη που πείστηκαν από τις εξηγήσεις της Κατερίνας Μπατζελή, υπογράφουν σε κοινή τους δήλωση:

«Δεν προέκυψε σε καμία περίπτωση η βούληση της συντρόφισσας Μπατζελή, να θίξει ή να κρίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Πρόεδρο του Κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη, ακόμα και στην περίπτωση, που η δήλωση θεωρηθεί, υπερβαίνοντας τα ανωτέρω προβληματική. Εξάλλου η κριτική σε ένα Δελτίο Τύπου, δεν μπορεί να θεωρηθεί, επ΄ουδενί, ως αμφισβήτηση του Προέδρου του Κινήματός μας, ο οποίος και προφανώς, έχει τη στήριξη όλων μας, στην προσπάθεια την οποία κάνει να διατυπώσει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, απέναντι στην καταστροφική πορεία της χώρας που έχει καταστρώσει το καθεστώς Μητσοτάκη»

H «απολογία» Μπατζελή που δεν έπεισε τους συντρόφους της και το τροπάριο της Κασσιανής που δεν χάνει ποτέ..

Μια ώρα έδινε εξηγήσεις η πρώην υπουργός στους συντρόφους της που τελικά δεν πείστηκαν για τις προθέσεις της. Η Κατερίνα Μπατζελή διάβασε το υπόμνημά της, αφού όπως φρόντισε να διαμηνύσει σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι δεν πήγε στο όργανο για να απολογηθεί. Μάλιστα προσερχόμενη στη συνεδρίαση έκανε μια τοποθέτηση που επιδέχεται ερμηνείες «Ενας κύκλος ανοίγει και ένας κύκλος κλείνει» σημείωσε. Στο υπόμνημα η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Χωρίς καμία αναφορά ή υπαινιγμό στο πρόσωπο του Προέδρου. Αναφερόμουν δηλαδή, καθαρά στις επιδιώξεις της ΝΔ (με τη φράση «που είναι της ΝΔ»), εννοώντας ότι, θέλει να αλώσει με κάθε τρόπο και τακτική το ΠΑΣΟΚ, ενάντια στην καθαρή του θέση, για αυτόνομη πορεία και σύγκρουση του με τη ΝΔ. Θέση πού όλοι στηρίζουμε και μάλιστα, με τις σαφείς επανειλημμένες δηλώσεις του Προέδρου, ότι δεν θα ξανακυβερνήσουμε με τη ΝΔ. Φυσικά και δεν εννοούσα ότι η ΝΔ μας κρατά από το πέτο. Είναι δυνατόν να αποδίδεται στη φράση μου οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία; Όταν μάλιστα, στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής μου, είχα ήδη χαρακτηρίσει τοξική και λανθασμένη τη στάση του Ν. Παππά, που μας κατηγορούσε ότι μας κρατούν από το «δεξί πέτο»;

Στη συνέχεια κλήθηκε να απαντήσει σε απορίες των μελών της επιτροπής. Η Κατερίνα Μπατζελή ζήτησε την πλήρη απαλλαγή της και εστίασε στην Ομάδα αλήθειας, που όπως ανέφερε έκανε μεγάλη επιτυχία, αφού βρέθηκε στο πειθαρχικό από κατασκεύασμα της συγκεκριμένης ομάδας.

Πάντως, αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της έφυγε κάπως βιαστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη, αφού -όπως σημείωσε με νόημα- ήθελε να πάει στην εκκλησία για να ακούσει το τροπάριο της Κασσιανής που δεν χάνει ποτέ. Το πού την βρήκε τελικά η ανακοίνωση της απόφασης για την αποπομπή της από το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που συζητείται στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια όπως και η δήλωση της αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης του οργάνου.

«Η κατά πλειοψηφία απόφαση της για αναστολή της κομματικής μου ιδιότητας για ένα χρόνο αποτελεί ακραία απόφαση στην ιστορία του μεγάλου ΠΑΣΟΚ που μεταξύ των άλλων, είχε δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων» σημείωσε η κ. Μπατζελή.

Αντίδραση Χάρη Δούκα

Η σκληρή λύση έφερε την άμεση αντίδραση από τον Χάρη Δούκα που έσπευσε να σχολιάσει ότι οι διαγραφές δεν λύνουν πολιτικά προβλήματα. Ο βασικός εσωκομματικός αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της πρώην υπουργού, που εξάλλου ήταν από τους υποστηρικτές του στις εκλογές για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Η ελεύθερη έκφραση είναι αδιαπραγμάτευτη. Είναι θεμέλιο της δημοκρατίας και βασική αρχή του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του. Οι διαγραφές, ακόμη και με επιχειρήματα για αστοχίες, δεν έλυσαν ποτέ και ούτε θα λύσουν πολιτικά προβλήματα. Η παράταξη χρειάζεται ομοψυχία και σχέσεις εμπιστοσύνης, οι οποίες χτίζονται με συλλογικές λειτουργίες και συντροφικότητα», σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

