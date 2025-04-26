Το κατώφλι του 30% στις επόμενες μετρήσεις

Της Δώρας Αντωνίου

Από μεθαύριο, Δευτέρα, θα αρχίσουν ξανά οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που διενεργούν στο Μέγαρο Μαξίμου, έπειτα από την αναγκαστική διακοπή λόγω Πάσχα. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα φτάσουν στα χέρια του πρωθυπουργικού επιτελείου τα πρώτα αποτελέσματα, στα οποία θα ενσωματώνεται και η ανταπόκριση της κοινής γνώμης σε όσα ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό μέσα στην εβδομάδα που τελειώνει. Τόσο σε επίπεδο παροχών, με την απόφαση για χορήγηση τον Νοέμβριο 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και ενός ενοικίου σε όσους μένουν σε ενοίκιο, όσο και σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής, με την σαφή διατύπωση της απόφασης του Κυριάκου Μητσοτάκη να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία.

Ιδανικά, στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να δουν μια εικόνα διαφορετική από αυτή που αποτυπώθηκε τους τελευταίους μήνες στις μετρήσεις της κοινής γνώμης. «Θέλουμε να έχουμε ανακτήσει σταθερά ως βάση το 30% και να αρχίζουμε να “τσιμπάμε” προς τα πάνω», αναφέρει στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Το στοιχείο στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη σημασία είναι η καταγραφή που θα γίνει να αποτελεί ρεαλιστική αποτύπωση των τάσεων που επικρατούν στην εκλογική βάση. Για τον λόγο αυτό προτιμήθηκε να μην αρχίσουν μετρήσεις πιο νωρίς. Υπήρξαν ορισμένες σκέψεις να γίνουν μετρήσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση των οικονομικών παροχών και της εξαγγελίας για φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη, οι οποίες θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Η λογική εκείνων που υποστήριζαν ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα μετρήσεις, ήταν ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος των μέτρων πριν κατασταλάξει η απήχησή τους. Επικράτησαν, ωστόσο, οι εισηγήσεις άλλων στελεχών, που έθεσαν το επιχείρημα ότι οι πολίτες δεν έχουν επανέλθει ακόμα πλήρως σε ρυθμούς «κανονικότητας» μετά την πασχαλινή ανάπαυλα και ότι καλό θα είναι η απήχηση των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων να μετρηθεί σε συνθήκες απόλυτης επαναφοράς της καθημερινότητας.

Με δεδομένο ότι η κινητικότητα που επιδεικνύει ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του, οι ανακοινώσεις νέων μέτρων και παροχών και οι επισκέψεις σε υπουργεία με έμφαση ζητήματα της καθημερινότητας, είχε σαν επίκεντρο την απόφαση να «απαντηθεί» η δημοσκοπική υποχώρηση, τα αποτελέσματα του νέου κύκλου δημοσκοπήσεων αναμένονται με αγωνία. Θα είναι η πρώτη ένδειξη αν η στρατηγική της κυβέρνησης αποδίδει ή αν η δυσαρέσκεια των πολιτών έχει εδραιωθεί σε βαθμό που δεν αρκούν μικρές διορθωτικές κινήσεις για να υποχωρήσει. Αν, δηλαδή, η πολιτική στοχευμένων παρεμβάσεων, με προσανατολισμό συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες - τους συνταξιούχους και όσους ζουν σε ενοίκιο εν προκειμένω - μεταδίδει την αίσθηση ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται τις αγωνίες των πολιτών και κάνει διορθωτικές παρεμβάσεις όταν μπορεί. Ή αν απλώς όσα η κυβέρνηση ανακοινώνει έχουν σταματήσει να ακούγονται.

Εφόσον οι μετρήσεις δείξουν ότι η στρατηγική αυτή, την οποία έχει ακολουθήσει και στο παρελθόν η κυβέρνηση, εξακολουθεί να αποδίδει, ο σχεδιασμός είναι να ξεδιπλωθεί και τους επόμενους μήνες μέχρι τη ΔΕΘ, με ανάδειξη θετικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων της κυβέρνησης. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί να κλείσουν μέτωπα που έχουν προκαλέσει φθορά. Έτσι, τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων, που εντάσσεται στο πλαίσιο των κινήσεων απάντησης στην υπόθεση των Τεμπών.

Πέρα από τον σχεδιασμό κινήσεων και πρωτοβουλιών, ώστε η κυβέρνηση να καταφέρει να παραμείνει κυρίαρχη πολιτικά, το ζητούμενο είναι να μην προκληθούν ανατροπές από γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Και ενόψει καλοκαιριού, η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στον κίνδυνο εκδήλωσης μεγάλων και καταστροφικών πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.