ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμα μία παραίτηση μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, με «αιχμές« κατά Κασσελάκη

Ένα ακόμη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βλάσσης Τσιόγκας, γνωστοποίησε την παραίτησή του μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, αφήνοντας «αιχμές» εναντίον του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη.

«Η τιμωρία με κλείσιμο μέσων που ασκούν κριτική και απολύσεις όσων έχουν μία άλλη οπτική ανήκει σε άλλους χρόνους και χώρους», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του ο κ. Τσιόγκας, προσθέτοντας ότι «σε ένα τέτοιο κόμμα και όργανα δεν έχω καμία θέση πλέον».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε ένα κόμμα που ο πρόεδρος του αποδομει την προηγούμενη ηγεσία και την ιστορία του κόμματος. Σε ένα κόμμα που τιμωρείται με απόλυση η αποκλεισμό η διαφορετική γνώμη.

Σε ένα κόμμα που τα όργανα έχουν διακοσμητικό ρόλο. Σε ένα κόμμα που αναζητά μόνο χειροκροτητες για μέλη. Σε ένα κόμμα που ο πρόεδρος του αναζητά μονίμως αόρατους εχθρούς.

Σε ένα κόμμα που έφυγαν τα "βαρίδια" για να πάρουν θέση άλλα "βαρίδια ". Σε ένα κόμμα που χάνει 300.000 ψήφους μέσα σε έναν χρόνο και πανηγυρίζει

Σε ένα κόμμα που μονίμως διαιρεί και δεν συνθέτει.Σε ένα κόμμα που συνεχίζει ο πρόεδρος να συντηρεί την τοξικότητα.

Σε ένα κόμμα που τα όργανα για να συνεδριάσουν πρέπει να μαζεύουν υπογραφές τα μέλη.

Όλοι οι πετυχημένοι και μεγάλοι ηγέτες γράφτηκαν στην ιστορία γιατί κατάφεραν να ενώσουν και να συνθέσουν παρά τίς διαφωνίες , η τιμωρία με κλείσιμο μέσων που ασκούν κριτική και απολύσεις όσων έχουν μία άλλη οπτική ανήκει σε άλλους χρόνους και χώρους.

Σε ένα τέτοιο κόμμα και όργανα δεν έχω καμία θέση πλέον.

Υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος της Κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ

Υ.Γ

Υπηρέτησα το ΣΥΡΙΖΑ από πολλά πόστα όταν μου ζητήθηκε, είτε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2019 είτε από αμμισθες κομματικές και κυβερνητικές θέσεις πάντα με γνώμονα την συλλογική προσπάθεια και για το καλό του χώρου και της κοινωνίας.

Τσιογκας Βλάσης

Μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ , Πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού Πάσιου-κλημεντιου

Πηγή: skai.gr

