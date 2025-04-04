Φιντάν: “Ιστορική ανωμαλία” οι αμερικανικές κυρώσεις για τους S-400

“Ιστορική ανωμαλία” χαρακτήρισε τις αμερικανικές κυρώσεις για τo πυραυλικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 ο Χακάν Φιντάν, καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να επανορθώσει.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ για τους ρωσικούς πυραύλους είναι μια ιστορική ανωμαλία, που πρέπει να διορθωθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο Reuters.

Το σκηνικό γύρω από το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων CAATSA που θα επιτρέψει και πάλι την πώλησης των F-35 στην Τουρκία, παραμένει ρευστό. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη θητεία του είχε αποκλείσει την Άγκυρα από το πρόγραμμα, λόγω της απόκτησης του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος.

Για μετεγκατάσταση των ρωσικών S-400 στη Συρία μιλούν τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινουύπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Συγκεκριμένα, το turkiyegazetesi.com.tr αναφέρει ότι η Τουρκία έκανε το επίσημο βήμα για να πάρει τον έλεγχο της στρατηγικής αεροπορικής βάσης Tiyas (T4) στην καρδιά της Συρίας. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο Middle East Eye, η Άγκυρα σκοπεύει να αναπτύξει στην περιοχή ένα πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας με συστήματα Hisar-O, Hisar-RF και Trench μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Τουρκία παρενέβη για να ελέγξει τη στρατηγική αεροπορική βάση Τ4 στην καρδιά της Συρίας. Κατά πληροφορίες από πηγές ασφαλείας, η Άγκυρα σχεδιάζει να μετατρέψει τη βάση σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο αεράμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί ένα πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας που θα αποτελείται από τα συστήματα Hisar- O, Hisar-RF και τα συστήματα μεγάλης εμβέλειας Trench. Εξετάζει, επίσης, την προσωρινή ανάπτυξη των συστημάτων αεράμυνας S-400, εφόσον το εγκρίνει η Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

